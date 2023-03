El mensaje de Paula Echevarría en el vídeo que David Bustamante ha publicado de su abuela tras su muerte

David Bustamante está pasando por uno triste momento, la abuela del cantante ha fallecido, y él ha querido despedirse de ella a través de su perfil de Instagram. David ha publicado un vídeo de uno de los último encuentros que tuvieron: "Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre… hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada… Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado…" ha compartido él con sus seguidores.

Una publicación en la que se puede observar a Bustamante cantándole a su abuela, y en la que el cantante termina besándole la frente. Este vídeo ha recibido una gran cantidad de mensajes de cariño por parte de muchos compañeros como Gisela, Lolita o Rosa López, pero uno de los más importantes ha sido el de su exmujer Paula Echevarría, que tras compartir tantos años con el cantante, ha querido recalcar lo maravillosa que era su abuela: "Una de las mejores personas que he conocido en mi vida" ha comentado la actriz.

Comentario Paula Echevarría a David Bustamante | Instagram

Una muestra de apoyo por parte de Paula hacía su exmarido con la que ha demostrado que a pesar de llevar varios años separados siguen teniéndose mucho cariño y una buena relación. Tras enterarse de la noticia, David ha acudido lo antes posible a Cantabria junto a su pareja Yana Olina para pasar estos duros momentos junto a su familia.