El mensaje de Antonia Dell'Atte tras conocerse la noticia de la maternidad de Ana Obregón

Este martes nos enterábamos a última hora del día de que Ana Obregón se ha convertido de nuevo en madre con 68 años de un niña por gestación subrogada en Miami gracias a la portada que la revista ¡HOLA! adelantaba. Este miércoles, hemos sabido muchos más detalles. La actriz permanece en un apartamento de alquiler en Estados Unidos con su bebé y ya ha roto su silencio: "¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

Las reacciones al bombazo de ¡HOLA! no han tardado en llegar durante el día de hoy. De hecho este proceso ha abierto dos debates en España: en primer lugar la gestación subrogada y también la edad en la que ha vuelto a convertirse en madre, en este caso 68 años.

Una de las más esperadas era la de Antonia Dell'Atte... La modelo se encuentra también en Miami con su hijo, mientras disfrutaba de una calurosa tarde viendo el tenis en el Miami Open, ha lanzado un vídeo que ha acompañado de este mensaje: "Disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, 'un regalo De Dios', Me gusta #Miami que es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas 'patéticas e insoportables' y sobre todo egoístas y egocentristas... Huir siempre!! Mamma mia".