Marisa Jara anuncia su boda con Miguel Almansa tras 7 años juntos y un hijo en común

Marisa Jara ha empezado el verano dándonos una de las mejores noticias: Miguel Almansa le ha pedido matrimonio. Después de 7 años juntos y un hijo en común, la modelo y actriz ha aceptado dar un paso más y convertirse en la esposa del asesor inmobiliario.

"¡SÍ, QUIEROOOOOO!! ¡Estaba deseando que llegara este momento! Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Comienza nuestro para siempre. Os amooo", ha compartido Marisa en su cuenta de Instagram junto a algunas imágenes del momento de la pedida.

Primero, dos fotos de la pareja mostrando el anillo a cámara. Después, un vídeo amontonando manos, una encima de la otra, junto con su hijo Tomasito, hasta que al final la madre pone la suya encima mostrando el anillo. Por último, la foto de la pedida, con Miguel arrodillado cogiendo la mano de Marisa, esta vestida de blanco, y su hijo enfrente mirando la escena.

Ante esta publicación, rostros conocidos como Sara Carbonero y Paula Echevarría han comentado el post para felicitar a los recién prometidos y mandarles sus mejores deseos.

La historia de Marisa Jara y Miguel Almansa

Su historia de amor comenzó en la Feria de Abril de Sevilla 2019. Allí se cruzaron y ambos se llamaron la atención. Percatándose del posible match, un amigo en común organizó una cena para que se pudieran conocer mejor y, desde entonces, han creado su propia historia de amor. En el verano de 2020 la pareja ya empezó a dejarse ver en eventos públicos, consolidando así su relación.

Marisa Jara y Miguel Almansa | Gtres

De este modo vimos el renacer de Marisa Jara, después de haber pasado una época dura luchando contra el cáncer. Cabe recordar que en 2018 tuvieron que operarla de un tumor en el estómago, extirpándole parte del colon y el intestino grueso. Un cáncer que le detectaron cuando ella había empezado el tratamiento para poder ser madre soltera, por lo que tuvo que aparcar por un tiempo su sueño de formar una familia. Meses después, también tuvo que ser intervenida por un mioma en el útero.

Con la llegada de Miguel a su vida, Marisa recuperó sus ganas de luchar por ser madre. Sin embargo, cuando ya estaba con el tratamiento hormonal para quedarse embarazada, le encontraron un mioma de 15 centímetros en el útero del que tuvo que ser operada de nuevo.

Otra vez, un bache de salud hizo que Marisa tuviera que posponer su sueño de tener un hijo. Pero finalmente, tras una endometriosis con la que convivió durante muchos años y un total de 19 operaciones, Marisa se quedó embarazada y en 2022 ella y Miguel tuvieron a su hijo Tomás.

Marisa Jara y Miguel Almansa con su hijo | Gtres

A finales de 2022, Marisa Jara volvió a anunciar que estaba de nuevo embarazada, pero solo unos días después del anuncio perdió al bebé. Tres meses más tarde, la modelo tuvo que ser operada de urgencia debido a un tumor maligno que obligó a extirparle el ovario derecho.

Ahora, por suerte, la vida le sonríe con el ilusionante proyecto de casarse con el hombre de su vida y padre de su hijo. ¡Felicidades, pareja!