El importante mensaje de María Jesús Ruíz tras tener que ser operada de urgencia

Momentos complicados para María Jesús Ruiz, que como acaba de hacer público a través de sus redes sociales ha tenido que ser operada de urgencia a causa de un problema en sus prótesis mamarias. Junto a varias imágenes todavía convaleciente en el hospital, la que fuera Miss España 2004 ha decidido compartir su delicada "experiencia personal" para "concienciar a muchas mujeres sobre la importancia de realizar controles rutinarios" después de someterse a una intervención de aumento de pecho.

María Jesús Ruiz, Miss España 2004 | Gtres

Como ha relatado, "gracias a una revisión periódica los especialistas detectaron una micro rotura en el implante izquierdo que no estaba produciendo síntomas evidentes". "Este hallazgo permitió actuar a tiempo y someterme a una intervención quirúrgica de forma urgente para evitar posibles complicaciones mayores" ha revelado, incidiendo en que "los implantes mamarios también requieren seguimiento médico" a pesar de que "a veces pensamos que si nos encontramos bien todo está correcto". "Con el paso de los años pueden sufrir desgaste o presentar alteraciones que solo pueden detectarse mediante pruebas específicas" ha explicado.

Un mensaje muy personal con el que la de Jaén ha querido visibilizar la importancia de que todas aquellas mujeres que están en la misma situación que ella se realicen revisiones periódicas y controles rutinarios "aunque no notéis ninguna molestia".

"Me siento profundamente agradecida porque esta situación se detectó a tiempo y porque todo ha salido bien" ha reconocido. "Cuidar nuestra salud es el mejor regalo que podemos hacernos. La prevención y la vigilancia médica pueden marcar la diferencia" ha concluido.

Sin duda, un enorme susto para María Jesús, que alejada de las polémicas ha encontrado la felicidad al lado de su marido Curro, con el que mantiene una relación desde 2019 y con el que ha formado la familia que siempre soñó junto a sus hijas Alba (10), fruto de su relación con José María Gil Silgado; y María Jesús (8) en común con Julio Ruz.