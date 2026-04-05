Fernando Alonso desmiente que su hijo se llame Fernando y desvela su verdadero nombre

El pasado día 25 de marzo salió a la luz que Fernando Alonso y Melissa Jiménez se habían convertido en padres de su primer hijo en común.

Pocos detalles trascendieron ya que la pareja siempre ha mantenido los detalles de su vida privada fuera del foco mediático, aunque los primeros rumores apuntaron a que el bebé era un niño llamado Fernando.

Melissa Jiménez entrevistando a Fernando Alonso en el GP de Mónaco en 2025 | Gtres

Una información de la que hizo eco Pilar Vidal en Y Ahora Sonsoles. Sin embargo, unos días después, ha sido el propio piloto el que ha desmentido esto y ha dado el verdadero nombre de su primogénito.

"Nosotros que lo vemos cada día seguimos llamándole Leonard", ha desvelado el doble campeón mundial de Fórmula 1 en sus Stories de Instagram, compartiendo el nuevo carné de Fórmula 1 de su bebé. "Welcome to the F1 Family, Leonard Alonso Jiménez".

Fernando Alonso revela el nombre de su hijo | Instagram @fernandoalo_oficial

El piloto asturiano comentó previamente que "todo ha salido bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé" y que estaba "muy contento" por este "momento súper feliz".

Ahora, la pareja criará a su hijo en Mónaco, donde han fijado su residencia junto a los hermanos mayores de Leonard que Melissa tuvo con Marc Bartra: Gala (10), Abril (7) y Max (6).