Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus: risas, complicidad y un romántico beso

Como cada año, Meghan Markle y el príncipe Harry han reaparecido en los Juegos Invictus, que se celebrarán del 8 al 16 de febrero, más fuertes y unidos que nunca. Una actitud con la que han desmentido los rumores de crisis que circulan desde hace unas semanas.

Este evento es uno de los inamovibles del calendario de los Duques de Sussex, una de sus citas anuales más importantes, ya que fue el hijo de Carlos III el que los creó en 2014, dedicados a los veteranos de guerra heridos en combate.

Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus | Gtres

En la espectacular ceremonia de inauguración en Vancouver pudimos ver a Meghan y Harry muy acaramelados, dándose incluso un beso públicamente, demostrando estar igual de unidos que siempre. Y es que, desde hace tiempo, se ha especulado con que podrían estar divorciándose al no aparecer juntos en compromisos públicos. Pero el príncipe Harry ya desmintió hace apenas dos meses todos los rumores y ahora lo ha vuelto a hacer a golpe de beso.

El príncipe Harry y Meghan Markle besándose en la inauguración de los Juegos Invictus 2025 | Getty Images

Pero no solo eso, pues en los días posteriores a la gala de inauguración, Harry y Meghan también se han dejado ver con una actitud que hacía tiempo no veíamos (públicamente). Sonrisas, miradas y complicidad resumirían las imágenes. Una relación que, a pesar de ser pública, mantiene su intimidad. Y, por supuesto, no dudan en mostrar su amor, pase lo que pase.

Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus | Gtres

Pues, si hay una pareja que siempre ha mostrado absoluta normalidad, esa ha sido esta. Sin protocolos ni nada, el príncipe Harry y Meghan Markle de la mano, besándose y mirándose con cariño. El próximo mes de mayo, se cumplirán 7 años de su boda real celebrada en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Y su amor sigue igual de latente que el primer día.