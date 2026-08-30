Mbappé reacciona a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina mientras ya no se esconde con Ester Expósito

Ester Expósito y Kylian Mbappé atraviesan un momento dulce juntos. En lo profesional, la actriz está a punto de estrenar una nueva película y tiene varios proyectos sobre la mesa, mientras que el futbolista ha iniciado una nueva temporada con el Real Madrid a las órdenes de Mourinho marcando goles.

Además, en el apartado personal, los dos han vivido su primer verano como pareja, a pesar de estar un mes separados por la concentración en el Mundial en Estados Unidos del delantero galo con su selección.

Sin embargo, ambos se muestran cada vez con mayor naturalidad en público y el último ejemplo ha sido la romántica cita que tuvieron la pasada noche por las calles de Madrid, donde ambos fueron vistos paseando cogidos de la mano, dejando atrás la discreción que hasta ahora había marcado sus apariciones juntos.

Ester Expósito y Kylian Mbappé | Europa Press

Muy cómplices y relajados, aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de una cena en la capital, mostrándose completamente natural ante las miradas de quienes se encontraban en el lugar.

Tras la velada, la actriz y el futbolista abandonaron el establecimiento juntos, nuevamente cogidos de la mano, y la prensa no dudó en preguntar a Mbappé por la boda de su ídolo futbolístico: Cristiano Ronaldo.

"Lo mejor para ellos", respondió Kylian a Europa Press sobre la boda del portugués y Georgina Rodríguez

.

Ester Expósito y Kylian Mbappé | Europa Press

Sin embargo, al ser preguntado si él también pasaría por el altar, el francés prefirió guardar silencio con una ligera sonrisa.

Para esta cita, la protagonista de Élite escogió un estilismo de inspiración veraniega formado por un top y un pantalón vaporoso, que combinó con unos elegantes tacones. Por su parte, el delantero del Real Madrid, apostó por un look mucho más informal, con pantalón negro, zapatillas y una camiseta beige de manga corta.