Ester Expósito rompe su silencio sobre Mbappé y anuncia acciones legales: "Quieren ensuciar una historia entre dos personas"

Ester Expósito ha decidido dar un paso al frente. Después de meses en el foco mediático por su relación con Kylian Mbappé, la actriz ha utilizado sus redes sociales para responder con firmeza a los rumores y publicaciones que, según denuncia, han dañado su imagen y tergiversado su vida personal.

En el comunicado, la protagonista de Élite asegura que en las últimas semanas han circulado "titulares e informaciones falsas y difamatorias" sobre ella que "nada tienen que ver con la realidad". Además, lamenta que se hayan difundido "bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", en referencia a su relación con el futbolista del Real Madrid.

Ester Expósito comparte a través de sus redes sociales este contundente comunicado | Instagram

La intérprete también deja claro que ha decidido poner fin a esta situación. "No todo vale", afirma en su mensaje, anunciando que emprenderá acciones legales contra quienes considere responsables de difundir este tipo de contenidos. Con esta decisión pretende proteger tanto su honor como su derecho a la intimidad frente a la creciente presión mediática.

Desde que comenzaron a trascender las primeras imágenes de la pareja, Ester y Mbappé han intentado mantener su romance alejado del foco público. Sin embargo, en los últimos días se han multiplicado los rumores, las especulaciones e incluso contenidos manipulados que cuestionaban su relación, una situación que finalmente ha llevado a la actriz a romper su habitual discreción.

Por el momento, Kylian Mbappé no se ha pronunciado sobre el comunicado de la actriz. Mientras tanto, Ester Expósito ha querido lanzar un mensaje contundente para dejar claro que no permitirá que continúen difundiendo informaciones falsas sobre su vida personal y que está dispuesta a defenderse por la vía judicial si fuera necesario.