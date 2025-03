Marisa Jara, contra los tabúes de la bulimia y su dura experiencia con la enfermedad trabajando como modelo

Marisa Jara fue una de las invitadas a los ELLE Women Awards, un evento en el que disfrutó de un reencuentro con amigas. La modelo se mostraba muy emocionada por estar rodeada de personas queridas: "Amigas que hace mucho tiempo que no veo y estoy encantada de encontrarme hoy con ellas" reconocía con una gran sonrisa.

Marisa Jara | Europa Press

Además, Marisa ha luchado durante años contra la endometriosis, sometiéndose a más de 15 operaciones. Problemas en el camino que le complicaron mucho su sueño de convertirse en madre, sin embargo, gracias a un proceso in vitro, la modelo logró cumplir su sueño de ser madre y dio a luz a su hijo Tomás en abril de 2022.

Tiempo después, de manera inesperada, se quedó embarazada de forma natural, algo que sorprendió incluso a los médicos. Sin embargo, poco antes de cumplir el primer trimestre, sufrió un aborto espontáneo, un golpe muy duro, tanto para ella como para su pareja, Miguel Almansa. Meses más tarde, la modelo tuvo que enfrentarse a otro desafío, un cáncer del que se ha recuperado. En marzo de 2023, Marisa tuvo que pasar por quirófano para someterse a una operación: después de sentir fuertes dolores en la zona del abdomen, la modelo tuvo que ser operada de un tumor maligno en el ovario derecho.

A pesar de todo, Marisa se encuentra en un buen momento, disfrutando al máximo de su hijo Tomás, que dentro de muy poco, el 1 de abril, cumplirá tres años. "Disfrutando de él y muy contenta", ha expresado. Sobre a quién se parece más su hijo, ha contado que es una mezcla de los dos: "Tiene cosas mías y del padre, se parece un poco a los dos".

Además, Marisa Jara ha hablado sobre los trastornos de conducta alimentaria, un tema que siempre ha abordado con naturalidad. La modelo ha hablado varias veces sobre su lucha contra la bulimia y ha vuelto a recalcar la importancia de dar visibilidad a estos temas: "Hay que hablar de ciertas enfermedades con naturalidad porque hay temas que son muy tabús, pero hay que darles la importancia que tienen", ha dicho.

Cuando la prensa le ha preguntado si cree que en el mundo del modelaje hay mucha bulimia, ha respondido con sinceridad: "No sé qué decirte, yo he hablado de mi experiencia, de los demás no tengo ni idea". Marisa espera poder ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esta enfermedad compartiendo su testimonio: "Yo creo que esa enfermedad no tienes por qué tampoco ser modelo, ni dedicarte a una profesión en concreto, yo creo que es una enfermedad que tienen hasta muchos hombres y que la tiene cualquier persona a pie de calle".