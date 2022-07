Mario Vaquerizo y Alaska explican de dónde surgieron los rumores de separación

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más consolidadas dentro de la prensa rosa de nuestro país. Y es que con sus más y con sus menos… ¡llevan más de 20 años juntos!

Una historia que ha calado entre todo su público. Unos fans que hace unos días se llevaban un gran susto cuando saltaron los rumores de separación entre la pareja.

Unas especulaciones que surgieron a raíz de un vídeo de TikTok donde una persona anónima hablaba sobre la posible separación entre los cantantes. Una noticia que desató el pánico en las redes y que hizo que ambos tuviesen que desmentir la noticia.

Hace unos días, Mario desmentía por completo los rumores. Muy contundente afirmaba a Europa Press que "a mí el chaval no me cae bien, estaba buscando sus quince minutos de gloria".

El artista no le echaba la culpa a la persona que se inventó el rumor. Sin embargo, sí lo hacia con la prensa por difundir noticias sin contrastarlas previamente: "No me ofendió absolutamente nada, me ofendió que los periodistas cojan, como fuente de información, una opinión".

La pareja ha preferido dejar esta información en el pasado y tomárselo con humor. Eso sí, Mario quiso dejar claro que, si algún día se separase de Alaska, no tendría problema en decirlo abiertamente.

Reaparecen juntos

El matrimonio que está en uno de sus mejores momentos, este martes ha vuelto a reaparecer, más unidos que nunca, en la presentación de la nueva película de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 3'.

Allí, como no podía ser de otra forma, han hablado con los medios presentes tan simpáticos como siempre y han dejado claro que no hay ninguna crisis entre ellos:

"No nos hemos separado de momento", aseguraba Mario a los medios, afirmando que "no podéis haceros eco de los TikTok".

Una celebración de cumpleaños por todo lo alto

Hace unos días, el cantante soplaba las velas rodeado de su familia. Una comida en la que no faltó nadie, más tarde, lo celebraba junto a sus amigos pero que tuvo que acabar pronto para seguir "trabajando".

Mario está encantado de cumplir años y así lo asegura: "Totalmente, cuanto más años tengas más guapo y más sabio estarás. Yo quiero vivir 125 años por lo menos". Y es que ya sabemos que el cantante es todo lo contrario a Alaska, que celebra los cumpleaños de década en década.

