El Arrebato y su mujer, Rocío, ponen fin a su matrimonio tras más de tres décadas juntos

El Arrebato, uno de los artistas más queridos del panorama musical español, estaría viviendo uno de los capítulos más complicados de su vida personal. Según se ha dicho, el cantante y su mujer, Rocío, han decidido poner fin a su matrimonio después de más de tres décadas y de haber formado una familia juntos.

La pareja se conoció cuando apenas eran unos adolescentes y apostó por una historia de amor que parecía inquebrantable. Contra todo pronóstico, ambos construyeron una sólida relación que se prolongó durante décadas y de la que nacieron sus hijos, manteniendo siempre un perfil discreto alejado del foco mediático.

Sin embargo, el desgaste acumulado con el paso de los años habría terminado pasando factura a la relación. Según la información publicada por Vanitatis, ambos ya se encuentran en el proceso de divorcio, aunque las negociaciones no estarían resultando tan sencillas como se esperaba en un primer momento.

Al parecer, El Arrebato habría ofrecido a Rocío una de las viviendas que comparten, mientras que ella reclamaría una pensión vitalicia. Ambas partes contarían ya con representación legal independiente para tratar de alcanzar un acuerdo que permita cerrar esta etapa de la mejor manera posible.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas sobre esta separación. Mientras tanto, el cantante continúa centrado en sus compromisos profesionales, afrontando con la máxima discreción un proceso que pone punto final a una de las historias de amor más longevas y estables del mundo de la música española.