Marc Cucurella cumple su promesa, se tatúa a Luis de la Fuente y sorprende con un radical cambio de look

Marc Cucurella sigue saboreando el histórico triunfo de la selección española en el Mundial 2026. Si durante el torneo prometió que, si España levantaba el trofeo, inmortalizaría a Luis de la Fuente en su piel, y ya ha cumplido su palabra. A través de sus redes sociales ha mostrado el impresionante tatuaje que luce en uno de sus brazos, donde aparece el seleccionador levantando la Copa del Mundo, acompañado del mensaje: "Las promesas se cumplen".

El homenaje no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. El dibujo, de gran tamaño y con un nivel de detalle muy llamativo, refleja el momento en el que Luis de la Fuente celebra el mayor éxito de la historia reciente de la selección. Con este gesto, Cucurella ha querido agradecer públicamente la confianza que el técnico depositó en él durante el campeonato, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados del equipo.

No es la primera vez que el defensa demuestra el cariño y la admiración que siente por el seleccionador. Durante toda la competición ambos protagonizaron numerosos momentos de complicidad y, tras conquistar el Mundial, el jugador dejó claro que cumpliría la promesa que había hecho si conseguían alzar el trofeo. Apenas unos días después, esa promesa ya forma parte de su piel.

Como si el tatuaje no hubiera sido suficiente para revolucionar las redes sociales, Marc Cucurella ha sorprendido también con un importante cambio de imagen. El futbolista ha dejado atrás su característica melena de rizos, uno de sus sellos de identidad desde hace años, para apostar por un nuevo estilo con llamativas trenzas.

Ha sido una conocida peluquería de Londres la que ha mostrado el resultado final en un vídeo compartido en redes sociales, donde el internacional español presume tanto de su nuevo peinado como del tatuaje dedicado a Luis de la Fuente. Dos cambios con los que el campeón del mundo demuestra que este verano será difícil de olvidar, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.