Irene Rosales responde a las indirectas de Kiko Rivera tras su ictus: "Tengo la conciencia súper tranquila"

Tras el ictus que sufrió hace unos días y que le obligó a permanecer ingresado durante varios días en un hospital de Sevilla, Kiko Rivera continúa recuperándose favorablemente en su domicilio. El DJ ha querido mantener informados a sus seguidores a través de varios comunicados en redes sociales, donde ha asegurado que su evolución está siendo muy positiva y que ahora su prioridad absoluta es recuperarse. Sin embargo, además de hablar de su estado de salud, también ha deslizado algunas indirectas sobre la existencia de un supuesto "topo" que habría filtrado información privada a la prensa durante años, unas palabras que generaron numerosas especulaciones.

Una de las personas sobre las que recayeron esos rumores fue Irene Rosales, exmujer del DJ y madre de sus dos hijas, quien ha querido pronunciarse con total claridad. Lejos de entrar en cualquier polémica, Irene ha asegurado que solo desea que Kiko se recupere cuanto antes. "Yo lo único que le deseo es lo mejor, que tenga muchísima salud y que se recupere al máximo lo más pronto posible", ha afirmado.

Respecto a las insinuaciones que muchos interpretaron como una referencia hacia ella, Irene ha sido tajante. "Tengo mi conciencia súper tranquila y yo no me doy por aludida en absoluto y no creo que haya alguien que me pueda señalar porque es totalmente falso", ha respondido, dejando claro que no se siente identificada con las palabras del DJ y que prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento.

La colaboradora también ha aprovechado para aclarar otro asunto que había generado comentarios en los últimos días: el comentario que realizó durante La Velada del Año cuando le preguntaron si se subiría a un ring con Isabel Pantoja. Irene ha querido zanjar cualquier malentendido y ha pedido disculpas públicamente. "No, hombre, por supuestísimo que no. No entraría en ese juego ni nada, simplemente fue un humor que, bueno, a lo mejor ha podido sentar mal. Desde aquí todas mis disculpas, pero fue sin querer hacer daño ni muchísimo menos", ha explicado. Además, ha restado importancia a las críticas que ha recibido por aquellas declaraciones y ha defendido que todo se trató de una broma. "¡Ay, que la vida hay que tomársela con humor! Que estamos aquí de paso", ha concluido con naturalidad.

Con estas declaraciones, Irene Rosales ha optado por rebajar la tensión y centrar el foco en lo verdaderamente importante: la recuperación de Kiko Rivera. Mientras el DJ continúa rodeado de su familia y de las personas que más cerca han estado de él durante estos días, su exmujer ha dejado claro que, por encima de cualquier polémica, su deseo es que el padre de sus hijas recupere la salud lo antes posible.