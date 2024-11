María Zurita, muy discreta y siempre apoyando a su familia, reconoce estar "orgullosa" de su primo, el rey Felipe VI

Dos semanas después de la DANA que ha arrasado con más de 70 municipios de Valencia, se ha cobrado más de 200 víctimas y ha dejado a miles de personas sin nada, el rey Felipe regresaba a la Comunidad Valenciana tras su tensa visita a Paiporta con la reina Letizia el pasado 3 de noviembre.

Sin su mujer en esta ocasión, su Majestad ha visitado a las unidades militares desplegadas en el lugar con motivo de la DANA para conocer de primera mano cómo está siendo la ayuda que están llevando a cabo y mostrarles su apoyo y su orgullo por el trabajo incansable que están haciendo los militares de los diferentes ejércitos en las labores de limpieza y salvamento de los municipios destrozados por la riada.

La segunda visita del rey Felipe VI a Valencia | Gtres

Una visita en la que Felipe VI ha confirmado que en los próximos días regresará de nuevo a Valencia con doña Letizia: "Desde el principio hemos querido trasmitir el deseo de estar presentes de diversas maneras en todos los lugares afectados. Va a ser un constante en el futuro" ha asegurado, mostrando el compromiso firme de la Casa Real con los damnificados de la catástrofe.

Mientras el Monarca se encontraba en Valencia, su prima María Zurita asistía en Madrid a los desfiles de la Pasarela Latinoamericana en el marco de la Fashion Week Latam; y, aunque discreta, se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.

María Zurita atendiendo a la prensa | Europa Press

"A esta pobre gente les queda muchos meses por delante todavía para recuperarse" se ha lamentado, apuntando que en su caso no ha podido desplazarse a Valencia para ayudar como voluntaria, pero intenta colaborar dando la máxima difusión a través de sus redes sociales: "Es lo que podemos hacer los que no podemos abandonar a nuestras familias dependientes, dando información de lo que habría que hacer, de dónde faltan cosas, de qué es lo que hace falta, dónde movilizarse, dónde no..." ha explicado, reconociendo "con una rabia horrible" que de haber podido tanto "a nivel familiar como laboral", hubiese viajado a la zona arrasada para aportar su granito de arena. "Yo habría ido todo el tiempo posible, pero no puedo. Y he ayudado a Cruz Roja, a varias fundaciones y organismos, y espero que el dinero les llegue" apunta.

Siempre prudente al hablar de su familia, María ha confesado que está "muy orgullosa, de verdad" del papel que está teniendo su primo ante esta catástrofe, aunque ha preferido no pronunciarse sobre cómo cree que recibirán los valencianos a los Reyes Felipe y Letizia en su nueva visita a la zona arrasada.