María Castro desvela que la familia de su marido "lo ha perdido todo" por la DANA

Numerosos rostros conocidos se han dado cita este martes en el madrileño Florida Retiro para asistir a la primera edición de los Premios InStyle En Serie, con los que la conocida revista InStyle ha querido reconocer la labor audiovisual de nuestro país tanto delante como detrás de las cámaras. Entre ellos, María Castro, que aunque por motivos profesionales no ha podido desplazarse a Valencia para ayudar tras la DANA, sí ha dado voz a la situación desoladora que se vive en los pueblos valencianos.

Para los micrófonos de Europa Press, la actriz ha hablado de los complicados momentos que está viviendo porque gran parte de la familia de su pareja, José Manuel Villalba, es de Paiporta, considerada zona cero de la catástrofe.

"Te sientes impotente, sin manos, toda nuestra familia es de allí, mi marido es de Torrent y la familia de mi marido es de Paiporta, lo han perdido todo. Son todos de allí, yo soy de la terreta por la parte que me toca. Estamos un poco desolados, en un estado de shock", ha reconocido muy afectada.

María Castro en los Premios InStyle En Serie | Gtres

Una tragedia que nunca van a olvidar. Como ha relatado, cuando saltó todo se quedaron sin comunicación con sus suegros: "Por lo que veíamos en noticias la zona de ellos no estaba siendo afectada, pero hasta que no hablas con ellos, fue al día siguiente, fue a través de su hermana que supimos que estaban a salvo, es terrible, es desolador".

Asimismo, ha confesado que, como les ha dicho su cuñado, "lo que se ve en la tele que es horrible no se parece nada a lo que viven allí". Una recuperación que llevará mucho tiempo de un pueblo que lo ha perdido todo.

Por el momento, su marido no ha podido viajar a Valencia para ayudar a su familia "porque le han dicho que era contraproducente colapsar la carretera". Le han recomendado que espere, porque es una situación que se va a alargar en el tiempo: "Cuando esta primera tanda de la gente ya no pueda más, vas con la segunda. Sobre todo hay que estar después".

En su caso, María Castro ha explicado que, además de llevar comida, mantas y juguetes a los puntos de recogida, también ha aportado sus redes sociales. A través de ellas, ha hablado con marcas con las que trabaja para poner su granito de arena y hablar con los más necesitados.

"He abierto un cajetín de preguntas porque mucha gente me dice que no se olviden de nosotros. Es maravilloso lo que hace el pueblo, pero hay un después y para mí mi después más inmediato es la Navidad, tengo tres hijas y no me gustaría verme en esta situación, esa ilusión de escribir una carta y no tengo nada, no tengo un salón donde dejar los regalos·, ha expresado, revelando que va a poner en marcha una iniciativa solidaria para que ningún niño valenciano se quede sin un regalo estas Navidades.

"Quiero hacer una entrega de juguetes importante, he empezado hoy en el trabajo, voy a hacer algo así para que nadie se quede sin su ilusión. El drama es el drama, pero los niños... Yo tengo tres hijas y no puedo evitar pensar en ellos" , ha confesado emocionada.