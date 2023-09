María Pombo responde a los rumores de crisis con Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano son unas de las parejas más reconocidas de Instagram, tras nueve años de relación y cuatro de matrimonio. No cabe duda que han estado juntos en las buenas y en las malas, sobre todo, después del diagnóstico de esclerosis múltiple de la influencer y sus posteriores embarazos.

Pero las redes se llenaron de comentarios sobre la supuesta crisis a la que han hecho frente recientemente. Y es que, María desveló por accidente este verano que su matrimonio con Pablo Castellano estuvo "en la cuerda floja".

Después de una difícil etapa que podría haber puesto en peligro su matrimonio, finalmente todo hacía indicar que el amor se había sobrepuesto y que ambos han conseguido superar sus problemas.

No obstante, no ha sido hasta este sábado, cuando la empresaria se ha pronunciado, como te mostramos arriba, en la segunda edición del Suave Fest en IFEMA, uno de los proyectos más importantes de la influencer al que también acudieron su marido y su hermana Marta.

Allí, María Pombo ha desmentido los rumores de crisis con Pablo Castellano: "Yo eso quiero dejarlos clarísimo, todas las parejas pasamos crisis, llevamos 8 años juntos, hay momentos en los que no le soporto y él no me soporta a mí, pero a final del día nos vamos juntos a la cama, nos queremos mogollón, tenemos una familia, vamos a seguir juntos, no hay ningún rumor de divorcio para nada".

Lo que sí ha confesado es la primera ruptura de corazón que tuvo con 16 años, cuando terminó su relación con Álvaro Morata: "Al final todos hemos tenido una ruptura de corazón y de hecho eso te hace aprender bastante".

Por su parte, el arquitecto ha apuntado que "en ningún momento ha sido crisis como ha sacado la prensa, han sido momento de más discusiones, de tensión por muchos cambios profesionalmente, sobre todo, y el embarazo, pero nada de lo que preocuparse".