María Pombo, sobre su recuperación postparto: "Ahora tengo un respeto aún más grande a las mujeres que paren por cesárea"

El pasado 19 de junio, María Pombo y Pablo Castellanose convirtieron en padres por segunda vez con el nacimiento de su primera niña, Vega, quien llegó unas semanas antes de lo previsto. Tras el buen parto que tuvo la influencer con su primer hijo, Martín, la influencer hizo frente esta vez a un parto por cesárea más complicado.

Tras su salida del hospital, la joven confesó públicamente que no estaba pasando por un buen momento en cuanto a salud se refería, ya que tenía muchos dolores a causa de la cesárea.

Tras unos días de recuperación en casa, María compartió a través de su perfil de Instagram los distintos tratamientos a los que se estaba sometiendo para acelerar la cicatrización de su cesárea y evitar que le quedara mucha marca.

María Pombo explica para qué sirve el tratamiento que se está realizando | Instagram

Este miércoles, tuvo lugar en Madrid la premiere de 'Barbie'. Un evento al que acudieron muchos famosos e influencers entre los que se encontraba María Pombo, y es que a pesar de que cada vez estaba más recuperada, la influencer todavía no había acudido a ningún evento.

Tras posar en el photocall, la pequeña de las Pombo se reencontró con los medios de comunicación y les confesó que había estado bastante tiempo sin ir a muchos sitios: "He estado mucho tiempo metida en casa", para así poder disfrutar al máximo de sus hijos y tener una mejor recuperación con la intención de dar el 100% a su vuelta a la vida pública.

María Pombo en la premiere de Barbie | Gtres

Tras confesar la ilusión que le hacía estar en la premiere de 'Barbie', pues durante su infancia fue una gran fan de estas muñecas, la empresaria ha hablado de su reciente maternidad y su recuperación postparto:"Tengo mis cositas, pero es verdad que soy joven, hago ejercicio, hice ejercicio también durante el embarazo, entonces yo creo que eso ha ayudado a la recuperación".

Y es que, María y Pablo no pueden estar más felices con el nacimiento de Vega, quien ha llenado aún más de amor su hogar: "Es para morirse, es una mini Martín, o sea me recuerda muchísimo, de hecho, es que cierro los ojos y digo 'este es Martín'. Estoy completamente enamorada, que era un miedo que tenía también, el decir es que tengo un niño de 2 años que tiene absolutamente todo mi amor, entonces, que ahora de repente llegue alguien nuevo y le destrone, no sé si voy a quererle tanto" y ha sucedido todo lo contrario.

María Pombo regresa a los eventos tras el nacimiento de su hija Vega | Gtres

Sobre cómo lleva Martín ser el hermano mayor y los posibles celos, la joven explica: "No, bueno, no con la niña, pero sí con nosotros, sí que se nota una revolución. Con paciencia y con mucho amor también. Sabemos que él también lo puede estar pasando mal, entonces con mucho amor sobre todo".

Tras la cesárea que le realizaron, María no pasó por un gran momento ya que tenía muchos dolores y confesó que era un duro proceso del que poco se hablaba, siendo un postparto diferente al de su primer hijo: "La recuperación un poco diferente a la de Martín. Con la de Martín os decía 'quiero repetir siempre, todos los días', y ahora con Vega, os digo que con la cesárea, ahora tengo un respeto todavía más grande a las mujeres que paren por cesárea".

Por último, la empresaria ha hecho referencia a su 'Ken' particular, su marido, Pablo Castellano, y le ha dedicado unas bonitas palabras: "Mi Ken es más guapo, así me han salido los niños de guapos". A pesar de su reciente maternidad, la influencer tiene claro que su familia continuará aumentando en un tiempo: "Por supuesto, yo familia numerosa, siempre os lo digo, tercero seguro, cuarto no creo".