Esclerosis múltiple y maternidad: María Pombo explica cómo afecta en el embarazo y posparto

María Pombo está viviendo un segundo posparto complicado. La influencer tenía muy idealizado el momento de dar a luz, tras el magnífico parto que tuvo con Martín, sin embargo, con Vega tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia porque tenía una vuelta de cordón en el hombro y en el pie. Esta intervención quirúrgica le ha dejado secuelas que le impiden disfrutar de la recién nacida tanto como le gustaría, aunque esto no es lo único que atormenta a la influencer madrileña, su enfermedad, laesclerosis múltiple (EM), también.

Como ha contado por historias de Instagram, durante la gestación no tuvo ningún temor, pues su neuróloga le aseguró que "la mejor medicina para la EM es estar embarazada". No obstante, en el posparto ocurre todo lo contrario, ya que es un periodo que favorece nuevos episodios de esta enfermedad autoinmune.

Story | Instagram @mariapombo

Esclerosis múltiple durante el embarazo

En una captura de pantalla que ha publicado María en sus stories descubrimos que existe un estudio titulado Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study), que asegura que durante el embarazo la mujer genera una mayor cantidad de hormonas femeninas y esto genera un estado inmunológico protector frente a la enfermedad.

Explicado de una forma algo más explayada por un estudio de la Universidad de Linköping (Suecia), en un paciente con EM, las células del sistema inmunológico reaccionan, de forma errónea, contra estructuras propias del organismo. Pero durante el embarazo, para que el cuerpo de la madre no rechace el bebé -que lleva parte del material genético del padre-, hay una disminución de esta respuesta inmunológica. Por lo tanto, los investigadores apuntan a que esto podría favorecer la disminución de probabilidades de episodios de EM, así como de otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide.

Esclerosis múltiple durante el posparto

En cambio, en el mismo texto compartido por la it girl podemos leer que "tras el parto, el riesgo de tener un brote aumenta debido a que las hormonas vuelven a su estado fisiológico".

Una afirmación sobre la que ha trabajado el Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, realizando un estudio que ha detectado una correlación directa entre la concentración de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) -producidos por la microbiota intestinal- con la actividad inflamatoria que tienen las pacientes con esclerosis múltiple durante el embarazo y postparto.

"En la actualidad, cada vez hay más evidencia científica que vincula la composición de la microbiota intestinal con el curso de distintas enfermedades autoinmunes -como la EM-. Por esta razón, quisimos analizar la concentración de ácidos grasos de cadena corta en nuestra cohorte de pacientes embarazadas y ver su posible correlación con la ocurrencia de brotes", explica Juan Pablo Cuello, investigador principal de esta publicación.

Por lo tanto, de forma más llana se podría decir se este grupo de científicos observó que medir los niveles de AGCC al comienzo del embarazo podría ayudar a identificar a las pacientes que tienen un mayor riesgo de sufrir brotes después del parto, lo cual sería útil para mejorar las estrategias de tratamiento

¿Y qué ocurre con la lactancia?

A pesar de que María Pombo no ha toado este tema, en este artículo de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), afirman que la lactancia no afecta negativamente a la EM. Es más, "algunos estudios a pequeña escala llevados a cabo recientemente incluso indican que la lactancia tiene efectos positivos sobre la enfermedad". No obstante, aún se debe investigar más en este campo.