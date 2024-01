María Pombo enseña cómo está la cicatriz de su cesárea 7 meses después de dar a luz a su hija Vega

El pasado verano, la vida de María Pombo cambió al dar la bienvenida a su segunda hija, Vega. Un parto que se adelantó casi un mes y por el que tuvo que someterse a una cesárea; un proceso bastante complicado. "Sin quererlo, creé unas expectativas en mi cabeza, dando por hecho que el parto iba a ser igual de maravilloso que el de Martín", confesó tiempo después. Además, vivió un posparto completamente diferente, con ayuda en cada uno de sus movimientos, algo que no le quitó en absoluto la felicidad de ampliar la familiar y tener a la pequeña entre sus brazos.

maría Pombo da a luz a su segunda hija | Instagram

Ahora, siete meses después de este día que se ha marcado en rojo en su calendario, la influencer ha mostrado a sus seguidores la cicatriz de su cesárea, su "segundo tatuaje" que lucirá siempre y que lleva "súper bien".

María Pombo ha enseñado en stories de Instagram el estado de su cicatriz | Instagram

El 19 de junio del año pasado, la hermana del clan Pombo rompió aguas y puso rumbo al hospital sabiendo que Vega estaba de camino. Al llegar, intentaron colocar a la pequeña para tener un parto vaginal y le pusieron la epidural, algo que pensó que le iba a doler mucho más de lo que realmente fue. Pero no salió como esperaba y, al ver que el bebé estaba sufriendo, los médicos le comunicaron que procedían a hacerle una cesárea.: "Cuando me dijeron cesárea yo empecé a llorar y a temblar. Me llevaron a quirófano, allí estaba con 16 personas, supernerviosa...". Y todo salió bien. Vega nació en la semana 36 más un día y pesó al nacer 2,420 kilos. Y ahora, la influencer guarda un bonito recuerdo de ese día gracias a la cicatriz que luce y que muestra con total naturalidad a sus más de tres millones de seguidores.

Además, María Pombo ha aprovechado las preguntas que le han hecho sus seguidores tanto de su maternidad como de su vida más profesional para contar cómo está llevando la esclerosis múltiple que le diagnosticaron en plena pandemia. "Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero sí que está presente", ha confesado.

Ha explicado también cómo se encuentra en este momento, y ha contado las sensaciones que siente en su cuerpo: "Es un poco rara la sensación, porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna. En mi lado derecho sé que lo tengo pero no lo noto, y en este como que siento la necesidad de activar la zona". Aún así, ha destacado que se siente llena de vitalidad, de energía, de fuerza y afortunada de que los síntomas no vayan a peor. Una enfermedad que también padece su madre y con la que está todavía aprendiendo a vivir.