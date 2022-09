María Pombo anuncia la fecha prevista en la que se mudará a su nueva casa: "Es ya"

Convertida en toda una icono de los años 60 con la despampanante coleta alta de la que presumió, María Pombo se hizo con todo el protagonismo del evento de Dior que este miércoles noche tuvo lugar en Madrid para dar a conocer su nueva fragancia 'J'adore Parfum d'Eau'.

Gracias a las manos de su estilista y amigo, Jesús de Paula, la influencer lució un peinado de lo más rejuvenecedor y que mucha frescura aporta a la cara. Así, junto con el maquillaje y la vestimenta por la que optó, dejó huella en una cita donde se convirtió en la Audrey Hepburn de la actualidad.

María Pombo luciendo una icónica coleta de los años 60 | GTRES

Tras posar en el photocall, la pequeña de las Pombo le dedicó unos minutos a la prensa en la alfombra blanca y allí se sinceró, entre otras cosas, sobre muchos de los temas del momento.

María Pombo en el evento de Dior para presentar 'J'adore Parfum d'Eau' | GTRES

Haciendo gala de su felicidad por la buena nueva de sus grandes amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, la madrileña ha aprovechado para explicar que quiere ser "familia numerosa" pero no quiere que en estos momentos "me pueda la presión de que mis amigas estén embarazadas, quiero tomarme mi tiempo". Eso sí, asegura que "a largo plazo tampoco" y que en cualquier momento dice "oye chicos, que estoy embarazada", le ha confesado a GTRES.

Se pronuncia sobre la separación de Laura Escanes y Risto Mejide

Sobre lo que no ha querido dar demasiados detalles ha sido sobre la separación de Laura Escanes y Risto Mejide, "son cosas de ellos", pero confiesa que "creo que se llevan super bien, que lo han hecho lo mejor posible". Y asegura que "yo si en algún momento de mi vida me separo, Dios quiera que no, me encantaría que fuera como ellos porque se tienen un respeto, un amor, un cariño que es envidiable, de verdad, lo están haciendo muy bien".

Los micrófonos del citado medio también han querido preguntarle por las recientes imágenes que la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva en las que veíamos a la catalana en compañía de Pablo Castellano visitando las obras de una urbanización en construcción en una exclusiva zona de la capital.

"Sí, sí", desvela como respuesta a ¿está buscando vivienda? "Le está ayudando, como Pablo se dedica a eso... Son amigos y por supuesto le está ayudando en momentos que lo necesita".

En cuanto a cómo ve a la joven de 26 años, la madrileña admite que "está pasando una época que no querríamos pasar ninguno y encima con el tema de que son conocidos se magnifica todo más y eso es todavía más duro pero bueno la veo bien, la veo tranquila".

No descarta en un futuro una posible reconciliación entre Laura y Risto

¿Cree que Laura y Risto podrían darse una segunda oportunidad? "Yo creo que se quieren mucho y no descarto que en un futuro se echen de menos y vuelvan, como no ha habido cuernos, no ha habido nada malo, eso es sano. Han acabado porque ahora mismo o no se entendían... tampoco le he preguntado por qué se ha acabado pero bueno creo que se quieren mucho y es un final sano", reconoce la influencer.

¿Cuándo se muda a su nueva casa?

Además, también ha resuelto una de las incógnitas que en vilo tiene a sus seguidores: su nueva casa. Fue a finales de enero cuando conocimos la noticia de que María y Pablo pusieron a la venta su casa de 250 metros cuadrados después de que les saliera "una oportunidad muy buena imposible de rechazar".

Sin embargo, hasta ahora desconocíamos la fecha en la que la pareja junto a su hijo Martín se instalarían en el que será en su nuevo hogar. "Es ya", confiesa, y es que, las obras de su nuevo domicilio "van muy bien, muy rápido" por lo que espera "en enero poder estar viviendo allí".

Seguro que te interesa...

María Pombo enseña cómo cubre la cicatriz de su reducción de pecho cuando toma el sol