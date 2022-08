María Pombo, tajante: "Nunca preguntes a una mujer si está embarazada solo porque le ves un poco de tripa"

María Pombo ha estado disfrutando el verano por todo lo alto. Entre sus últimos destinos para despedir el verano, la influencer ha estado en Cantabria, su lugar favorito para veranear. Entre otros puntos turísticos, ha visitado Santander y también ha regresado a la iglesia donde dio el "sí, quiero" con su marido, Pablo Castellano.

Además, ha estado acompañada por toda su familia, disfrutando de unos días de lo más familiares y sobre todo, sin separarse de su hijo Martín. El pequeño de la casa tiene casi dos años y es muy querido por todos los seguidores de la menor de las hermanas Pombo.

María ha confesado en muchas ocasiones que tanto ella como Pablo están dispuestos a tener una familia numerosa. Sin embargo, por el momento no parece que el clan vaya a aumentar.

Perseguida por los rumores de embarazo

De hecho, la influencer ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo lanzando un mensaje para aquellos que constantemente la preguntan cuándo va a tener otro hijo o, directamente, dando a entender que está embarazada por haberla notado "algo de tripita".

Hace unos días, María Pombo colgaba una imagen en Santander. Con un vestido de rayas verticales y una camisa por encima, posaba muy feliz con el mar de fondo. Entre los comentarios, fueron muchos los usuarios que pensaron que estaba embarazada: "Tengo el presentimiento de Meri embarazada" o "¿embarazada?", entre otros comentarios que recibió.

Foto de María Pombo en Santander | Instagram

El vídeo de María Pombo ante los rumores de embarazo

Una situación que ya se ha repetido más veces en algunos de sus post. Este ha sido el motivo que ha llevado a la influencer a grabar un vídeo contestando a este tipo de comentarios y al mismo tiempo, negando un posible embarazo: "Nunca preguntes a una mujer si está embarazada solo porque le ves un poco de tripa o simplemente porque 'ya le toca'".

Tras unos ejemplos de algunos mensajes por parte de sus seguidores, María empezaba el vídeo con esta tajante frase utilizando para ello un trend de otra red social, TikTok. Y continuaba diciendo que "No sabes sus circunstancias. Si quiere o no tener hijos. Si quiere pero no puede o le está costando. Si ha tenido un aborto o si simplemente ha engordado". "Es una pregunta que aunque se haga con buena intención es muy dañina y que realmente no sabrás si es así hasta que ella quiere contarlo".

Al mismo tiempo, en el pie de foto explicaba el contexto de este video: "Sé que generalmente se hace con la mejor de las intenciones pero es una pregunta que en NINGÚN caso es positiva. Yo, según muchas personas en las redes sociales llevo embarazada mas de 1 año y los rumores suelen coincidir cada mes cuando tengo la regla, estoy mas hinchada y me veo peor físicamente".

De esta forma, hace frente a las continuas situaciones que enfrenta en Instagram con respecto a supuestos "embarazos". "En mi caso leer esos mensajes casi a diario no me afectan, PERO si hubiera pasado por un aborto o estuviera en el proceso de querer quedarme embarazada y me estuviera costando, sé que lo pasaría REALMENTE mal. Así que por favor, por INFINITAS razones vamos a dejar de preguntar a las mujeres si están embarazadas. (Sobre todo porque en ningún caso se va a obtener respuesta a esa pregunta)", concluía.

