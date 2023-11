María Castro muestra cómo ha puesto fin al desorden del vestidor de su nueva casa

María Castro y su familia se han pasado el verano mudándose a su casa nueva, y la actriz ha ido compartiendo todo el proceso de limpieza, decoración y puesta a punto del que va a ser su nuevo hogar en Instagram. Ahora, ya instalados y con la mudanza terminada, toca ir puliendo detalles y, como no, la intérprete gallega sigue mostrando con su particular simpatía cada paso que dan.

Este fin de semana ha sido el turno del vestidor que, aunque estaba ya montado y lleno, reflejaba el estrés de la mudanza con un desorden mayúsculo. Por suerte, María ha contado con la ayuda profesional del equipo de mudanzas Iramía que le ha dejado el armario impecable.

Así le han ordenado el vestidor a María Castro

Entre la mudanza, sus dos hijas y su trabajo, María Castro no había tenido tiempo de dedicarle horas a su vestidor. Por eso ha aprovechado un servicio que le ha ofrecido la misma empresa que contrató para la mudanza para acabar con el caos que hay en su habitación para guardar la ropa. El resultado ha sido tan asombroso que lo ha mostrado orgullosa en un Reel de Instagram.

"Le habíamos puesto puerta, preocupados por que no se viese el desorden del interior…. Pero ahora mismo, ¡ni puerta hace falta! ¡Qué PASADA! Qué capacidad de clasificación y de economización del espacio", ha explicado sobre lo que se ve en las imágenes.

Efectivamente, viendo el antes y el después de su vestidor, comprobamos la importancia de tener la ropa bien doblada y los accesorios bien organizados en cajas y otros tipos de distribuidores. Todo esto facilita el trabajo a la hora de crear looks y te permite encontrar todo en un simple vistazo.

Ella misma explica un claro ejemplo de lo que ocurre en un armario cuando tienes una vida ajetreada: "Casi me muero de la risa cuando una de ellas me preguntó: este jersey lo guardaste dado la vuelta por alguna razón o superstición…. Yo: no… falta de tiempo para darle la vuelta". ¿A quién no le ha pasado?

Aparte de darle vuelta a los jerséis y aprovechar al máximo el espacio, el equipo de Iramía también le ha ayudado a hacer limpieza de armario, pues no hay mejor momento que una mudanza para saber qué prendas ya no tienen un lugar especial en el guardarropa. "Te lo recogen y lo donan a asociaciones… Así que todo en uno", explica Castro.

Nuevo miembro de la familia en camino

Este servicio habrá sido especialmente útil a María Castro ahora que está esperando un nuevo miembro de la familia. A finales de la semana pasada, la actriz, su marido, Jose Manuel Villalba, y sus dos hijas, anunciaron de una forma muy original que en 2024 serán 5 personas en casa.

Con un bebé en camino, no hay mejor forma de invertir el dinero que con una ayuda experta para ganar todo el espacio posible.