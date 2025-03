María Castro enseña su problema de diástasis a causa de sus 3 embarazos: "Tiene forma de cremallera"

María Castro acostumbra a compartir su experiencia sobre la maternidad en su cuenta de Instagram y, en este caso, ha querido visibilizar unos de los múltiples cambios físicos que se producen en el cuerpo de una mujer a raíz de un embarazo. Se trata de la diástasis abdominal.

"Como veis, tiene forma de cremallera, más abierta en la zona central", empieza explicando la actriz junto con una foto de su abdomen. Una de las causas de esta dolencia es el embarazo y a María le ha ocurrido tras su tercer parto, que fue en abril del año pasado.

¿Qué es la diástasis abdominal?

Los músculos rectos del abdomen van desde el esternón y las costillas hasta la pelvis y lo normal es que estén unidos por en medio por la línea alba. Estos músculos, además del oblicuo y el transverso, forman la pared abdominal, que es la encargada de dar estabilidad al tronco, permitir su flexión y rotación, y proteger las vísceras abdominales.

La diástasis abdominal se produce cuando estos músculos se separan más de lo normal debido a la distensión del abdomen, en este caso, por el embarazo. Esta separación se debe al aumento de la presión ejercida sobre la línea alba, lo que provoca que esta se acabe estirando y debilitando. Como consecuencia, esto puede provocar la aparición de protuberancias o de bultos en esa zona, sobre todo, cuando se hace un esfuerzo o cuando se contrae el abdomen.

Los síntomas más frecuentes, que pueden variar según cómo sea la separación de los músculos rectos son: abultamiento en el abdomen, dolor en las lumbares, hinchazón y estreñimiento, incontinencia urinaria, flacidez del abdomen e inclinación hacia adelante del cuerpo.

María Castro enseña la diástasis abdominal | Instagram @maria_castro_jato

¿Cómo se puede tratar la diástasis abdominal?

"Lo bueno es que mi abdomen ya funciona a nivel muscular... aunque seguimos trabajando para cerrarla", escribe María Castro en su Stories. Para poder cerrar la diástasis hay varias opciones (desconocemos, por ahora, la que ha elegido María).

En primer lugar, están los ejercicios físicos como, por ejemplo, los abdominales hipopresivos, que ayudarán a fortalecer los músculos. También puedes practicar ejercicios para corregir la postura para reducir la presión. Ahora bien, los expertos avisan que estas prácticas deben estar vigiladas por un fisioterapeuta para evitar males mayores.

Otras opciones son ponerse una faja abdominal y, en casos más graves, una operación quirúrgica para cerrar los músculos.

Cada experiencia es única y diferente en cada mujer, por eso, ante cualquier duda, lo mejor es ir a tu médico para que valore tu caso y te fije el tratamiento más adecuado.

Tres partos y cinco abortos

María Castro y su marido, José Manuel Villalba, tenían el sueño de formar una familia numerosa y el año pasado por fin lo consiguieron después de pasar por varios momentos muy duros. La actriz, como ella misma ha contado, ha estado embarazada ocho veces, pero cinco han acabado en aborto.

Casi un año después del nacimiento de Emma, la pequeña, María ha publicado una reflexión en la que afirma que está en paz con su cuerpo y que ha conseguido perdonarle tras todos los no hay latido: "Porque al fin, he entendido, que él no era el culpable... que en mi caso solo necesitaba ayuda y acercarse a los mejores profesionales … y que quizá, ese plan que entendí por macabro en ocasiones, formase parte de una estrategia para que las tenían que SER, fuesen exactamente las que SON: Maia, Olivia y Emma".