María Castro desvela cómo está viviendo su marido y su familia la catástrofe de la DANA

Hace casi un mes que la DANA arrasó varias localidades valencianas, una tragedia que afectó a muchas familias, entre ellas a la de María Castro, ya que gran parte de la familia de su marido, José Manuel Villalba,es de Paiporta, la zona cero de la catástrofe.

A principios de noviembre la actriz confesó, muy afectada, a los micrófonos de Europa Press que la familia de su marido lo había "perdido todo". Este viernes la actriz ha acudido a la alfombra roja de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y ha querido contar cómo ha vivido su marido está situación y cómo se encuentra su familia.

María Castro en la alfombra de Mágicas Navidades de Torrejón | Gtres

"Acaban de llegar ahora mis suegros de allí, ellos son de Torrent, y toda la familia de Jose es de Paiporta, ellos lo han perdido, los bajos están alegados, los negocios, no hay un solo coche en Paiporta. Lo que pasa es que afortunadamente a nivel humano no ha habido ninguna pérdida, entonces ahí tenemos que agarrarnos para tener fuerza y pelear", dice María Castro.

En cuanto a su marido, la actriz revela que cree "que estuvo como dos días en estado como un poco de shock, ahora ya está mejor y me está ayudando muchísimo además, porque él conoce la zona".

"Sé que durante dos días es como que está absorto con las imágenes, que yo creo que es súper impactante, pero cuando eres de allí, por donde tú has pasado, donde tú has jugado y donde está tu familia, yo creo que, y luego el hermano que nos mandaba muchos mensajes, nos mandaba vídeos y otros que decía, estos no los voy a mandar, porque es que no me atrevo ni a mandarlos por aquí", confiesa.

"Han debido de ver cosas espeluznantes, porque todo lo que veáis en la tele es horrible, pero es que no se acerca a lo que estamos viviendo aquí, al silencio que hay, al olor, a lo que vemos, a las desgracias que nos cruzamos todo el rato, entonces sí que estuvo como dos días muy en estado de shock", dice a las cámaras.

La iniciativa para ayudar a los niños damnificados por la DANA

La actriz ha querido aportar su granito de arena con la iniciativa cada juguete cuenta y está haciendo una recogida masiva de juguetes (nuevos o casi nuevos) para que las familias de las zonas afectadas que tengan hijos puedan llevar ilusión a la vida de sus pequeños esta Navidad.

María Castro ha contado que ya le han llegado unos "6.300 juguetes, pero tengo como otros 1.000 sin computar todavía, porque voy uno a uno, lo hago yo, la categoría, para ver de qué tengo más, de qué tengo menos, qué grupo de edad se me queda un poco desbancado, pero es que me van a llegar camiones, pues uno de Holanda me va a llegar, otro camión me va a llegar de Murcia, me dijeron ayer con 600 juguetes, provincias que están recogiendo para mí, para que luego yo haga un recaudo del juguete".

"Ya tengo un tráiler para llevar toda la juguetería solidaria para Valencia, no conduzco yo el tráiler, no, no tengo carné, y luego al llegar allí sí que estoy buscando lugares de distribución que me gusten mucho, mucho, porque necesito que llegue a quien más lo necesite, entonces estoy buscando puntos de zona cero, que de formas y que estén bien repartidos geográficamente, para que todos puedan tener acceso a los juguetes", desvela.