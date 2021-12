María Castro cambia de look por su 40 cumpleaños

La actriz María Castro acaba de cumplir hace apenas unos días 40 años y se ha mostrado muy emocionada en redes sociales, tanto es así que se ha hecho un cambio de 'look' para dar oficialmente la bienvenida a esta nueva etapa de su vida.

Las primeras noticias que se tuvieron sobre su gran cambio, fueron una historias de instagram que ella misma colgó desde la peluquería, causando mucha expectación en sus redes sociales, sin embargo, en ningún momento llegó a mostrar el resultado final. Hasta hoy, que ha dado oficialmente la bienvenida a su nuevo flequillo por medio de una instantánea que ha subido a Instagram, donde cuenta con más de 700.000 seguidores, acompañado de un bonito texto.

"¡Cambio de década, cambio de look! ¡Nunca me había atrevido a tocarme el pelo o más bien, nunca nadie se había atrevido!", comenzaba explicando la intérprete muy emocionada. A continuación María contó que en no había tenido la oportunidad de plantearse un cambio en su pelo debido a que si vida siempre iba ligada a su profesión: "Para mis 12 años de rítmica: 'pelo largo y nada de desafilados, que te tiene que llegar al moño' Palabras de mi entrenadora grabadas a fuego en mi cabeza! Para mis 22 años como actriz: '¡Pelo largo y rizado María! ¡Tu rizo! Que lo tienes tan bonito! Y así a la gente le gusta', decenas de veces me habrán dicho esto. Y yo feliz eh. Que tras superar ser la zanahoria del cole, mi pelo y yo nos llevamos muy bien".

Sin embargo, continuó explicando Castro que era el momento de arriesgarse: "¡Me apetecía cambiar! Fue una de mis actividades del día de ayer, y sólo por lo que me reí con la artífice, Natalia Méndez ya mereció la pena. Pero es que además me encuentro, ¡Oye! Igual lo que me falla ahora es la vista, vosotros me diréis".

"No sé si es que así se me ven menos las 'arruguitas/alegrías' que me da la vida, o que me recuerda a la época en la que nací, los 80! ¡Pero estoy a gusto! ¡Y si me canso, tupé hacia atrás y listo!, bromeaba la actriz.

Llegaron los 40

Hace unos días Maria Castro colgaba en su cuenta de Instagram una 'autofelicitación' en la que se mostraba orgullosa y emocionada por la llegada de los 40. Compartía con todos sus seguidores una foto suya de pequeña junto a un entrañable texto acompañándola.

La artista ha comenzado felicitando a esa niña que era en un pasado y confesando que está sorprendentemente nerviosa escribiendo este mensaje: "Feliz cumpleaños a la niña de la foto, y a la mujer en la que me he convertido. Aunque afortunadamente, a mis 40 castañas, aún queda mucho en mí de esa mini zanahoria con patas. Sabéis que soy de hablar, de escribir, pero hacerlo en mi cumple no siempre se me da bien. Celebrar el de los otros me resulta más fácil, pero en el mío, en el mío, de unos años a esta parte (de niña todo se vive con otra inconsciencia), me suelo sentir un poco bloqueada o abrumada o impresionada o un cóctel de todo a la vez".

Seguidamente ha abierto su corazón por completo añadiendo: "La sensación es similar a la que me acompaña cada noche de finde año, una vez pasan las 00h, la mezcla de morriña por lo que se va, y expectación por lo que se viene, me hacen romper a llorar irremediablemente en cuanto muerdo la última uva...", continúa diciendo: "Pues hoy igual, feliz de cumplir, obviamente, exprimiendo la vida al máximo, pero también un poco a flor de piel por haberme comido ya 'un trozo grande de mi pastel', así que según por dónde me dé el aire, me desahogo en un torrente de lágrimas, que muchas veces acaban en carcajada"

Para terminar ha aprovechado esta publicación para agradecer todas las felicitaciones que ha recibido y para dar gracias a la vida: "Gracias a todos por las felicitaciones. A los que os veo todos los días, y a los que sólo me escribís en las ocasiones pero sin embargo sé que estáis. Gracias a mi familia (Maia, Olivia, José, mamá, papá, Pili, Tito, sobrinos, cuñados, suegros, primos, tíos (somos de familia grande), por disfrutar de mis logros, por apoyarme en mis fracasados y por llevarme siempre de la mano y dejar que os la suelte, ligeramente y de vez en cuando, para seguir viviendo mi sueño. Y gracias vida, por dejarme vivirte y disfrutarte, todos los días de mi vida".

