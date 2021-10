La reveladora confesión de María Castro en la que deja claro qué es lo que mejor se le da

María Castro es toda una madraza. No hay más que ver sus redes sociales para ser conscientes de lo muy volcada que está con sus dos hijas. De hecho, hace poco tuvo un encontronazo con el personal de su centro de salud, a donde acudió porque su hija pequeña, a la que sigue dando el pecho, le había hecho un pequeño agujero en el seno por un mordisco, algo que le recriminaron diciéndole que si no le hubiera sigo dando de mamar eso no hubiera sucedido.

Sea como sea, a ella el instinto maternal le sigue llamando fuertemente, de ahí que no descarte en convertirse en madre por tercera vez y a poder ser antes de los 40, aunque para eso no le queda mucho. Eso sí, dejó claro, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba, que ahora no es el momento: “Ahora no estamos manos a la obra, Olivia tiene solo un año, pero no me importaría”. Y es que para María lo de ser madre “me hace muy feliz, es lo que sé hacer. No hay nada más mágico”.

La intérprete asegura que está encantada con todo lo que la vida le ha dado, en especial con la familia que ha formado junto a su marido, José Manuel Villalba. De hecho, no da crédito a lo rápido que han crecido sus dos hijas: “La pequeña sigue todo lo que hace la mayor. Yo a Maia la estimulé muchísimo porque me encantan los niños y ahora que con Olivia no tengo tanto tiempo, la mayor se encarga de estimular a la pequeña".

