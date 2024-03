María Adánez revela su mayor miedo como madre: "Soy un poco catastrofista en estos momentos"

El próximo 18 de mayo harán tres años desde que María Adánez diera a luz a su hijo Claudio. La actriz lo tuvo con su marido Ignacio Hernández Medrano, con quien lleva más de 8 años de relación y con quien se casó a finales de 2021 de forma secreta.

Desde que se convirtiera en madre, la actriz de Aquí no hay quien viva no ha dejado de compartir sus pensamientos sobre la maternidad y la crianza de los hijos en medio de una profesión tan exigente como la suya, en la que compaginar el apartado profesional con el familiar puede llegar a ser un difícil.

Tras unos años algo alejada de las cámaras, María está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y se dejaba ver este viernes en el Festival de Cine de Málaga, donde ha presentado dos películas.

La actriz ha confesado a Europa Press, como te mostramos en el vídeo de la noticia, cómo han cambiado sus preocupaciones y miedos desde que se convirtió en madre: "Lo que más me importa es qué va a pasar con el planeta Tierra y con este desastre ecológico al que nos vemos".

María Adánez en el Festival de Málaga | Gtres

Y es que María se considera "un poco catastrofista en estos momentos". "Creo que el ser humano no tiene remedio y que nos vamos todos al abismo porque el planeta va a decir 'hasta aquí' y eso me preocupa mucho y es de las cosas que más me preocupan. Eso y que haya una guerra nuclear, pero evidentemente qué va a pasar con el planeta porque la maternidad es educar a tu hijo".

Junto a ello, la intérprete ha querido lanzar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer, destacando que la educación es la clave, sobre todo en los hombres. Por ello, ha opinado que "tiene que haber sensibilización, educación desde los colegios, por las grandes estructuras", al igual que en las casas, ya que, ahora que es madre, desea que su hijo crezca como un feminista.

"Claudio, ojalá que te haga un buen hombre, un buen hombre que quiera a las mujeres", dijo María sobre lo que le desea.