Mar Saura responde a los rumores que aseguran que fue ella quien estuvo con Brad Pitt y no Makoke

Las declaraciones de Brad Pitt durante su reciente paso por el Festival de Cine de San Sebastián confesando que no se acordaba de Makoke, han sembrado la duda sobre el romance que supuestamente vivieron en 1997, cuando el actor vino a España a presentar 7 años en el Tibet, y que la ex de Kiko Matamoros contó revelando que aunque era encantador y muy educado, e incluso le invitó a viajar a Los Ángeles con él, no hubo química y lo suyo llegó a su fin tras pasar un fin de semana juntos en Valladolid.

Brad Pitt, en el Festival de Cine de San Sebastián | Gtres

Después de que Brad asegurase no saber quién es Makoke, Alejandra Osborne contaba públicamente por primera vez que ella estaba presente la noche en la que el protagonista de Seven conoció a la colaboradora, aunque a quién ella vio de lo más cómplice y abandonando la discoteca en la que estaban no fue a la madre de Anita Matamoros sino a Mar Saura.

Mar Saura posando para los medios | Europa Press

Y ahora es la modelo y empresaria la que ha roto su silencio sobre estos rumores que la relacionan con el actor. Mar ha presentado la nueva colección de joyas de la firma Antiguo Sardinero y, con la educación que le caracteriza, ha respondido a las declaraciones de la hija de Bertín Osborne con contundencia y dejando claro que no va a remover el pasado ni a confirmar si tuvo un romance con el famoso actor de Hollywood.

"Me enteré el otro día. ¿Sabes lo que pasa? Que hace muchos años, es que esto ha pasado hace muchos años. Yo nunca he entrado. Y a lo mejor, no sé si en alguna otra ocasión me has preguntado tú o algún compañero tuyo, pero yo nunca he entrado. Hace veintitantos años, y no voy a entrar" ha respondido muy educada pero dejando la duda de si fue ella o Makoke la que conquistó a Pitt.