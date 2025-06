Manuel, hermano de Paula Ordovás, sobre los abusos sexuales que sufrió de pequeña: "Éramos conocedores"

Hace algo más de un mes, Paula Ordovás publicó su primer libro, La chica de los ojos marrones, en el que se abre en canal y explica los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 4 años. Ella misma cuenta que ponerlo negro sobre blanco le ha ayudado "a identificar y poner nombre a las experiencias traumáticas que viví en mi infancia" y habla sobre cómo consiguió "romper la coraza" para dejar de sufrir.

La publicación de este libro es también un grito de denuncia y un acto de valentía con el objetivo de ayudar a otras mujeres que hayan sufrido lo mismo y de concienciar a la sociedad sobre una experiencia tan dura. Recientemente, ha declarado que ahora está "en paz, en equilibrio" y que ha conseguido la felicidad. Para llegar hasta aquí, su entorno más cercano ha tenido un papel muy importante: "En casa tengo el apoyo de mi familia, de mi marido, y eso es lo más importante, que puedan arroparme en este proceso también", expresó hace unos días a Europa Press.

Su hermano, Manuel, habla sobre el tema

Aprovechando su presencia en la entrega de los Premios Condé Nast Traveler 2025, celebrada esta semana en Madrid, Manuel Ordovás ha atendido a la prensa y, en declaraciones a Gtres, se ha pronunciado sobre el tema de los abusos sexuales que sufrió su hermana.

Ha contado que toda su familia sabía qué había pasado, "todos éramos conocedores", pero "al final ella ha decidido decirlo públicamente". Además de tener todo el apoyo de los suyos y de estar a su lado, otra de las cosas que han ayudado a Paula a avanzar y a ser la persona que es ahora es la terapia, aunque explicó que le costó reconocer que la necesitaba.

Manuel ha confesado que él no tuvo un papel activo en convencer a su hermana a ir a terapia, sino que "decidió ir por ella misma", "y la verdad que le he notado el cambio". Tras todos estos años en manos de profesionales, dice que ve a "una nueva Paula, mucho más feliz, más calmada, más tranquila y la verdad que me gusta esta nueva versión".

Manuel Ordovás | Gtres

Así fue el bautizo de Manuela

En otro orden de cosas, también ha respondido preguntas sobre el bautizo de su sobrina y ahijada Manuela. Para él, ser su padrino ha sido "un honor" y se emocionó mucho cuando le pidieron: "Soy hermano mayor, pero nunca me lo esperaba. Al final, crees que van a coger a alguien fuera de la familia, no sé, pero mucha ilusión".

Paula Ordovás y Eduardo Nieto el día del bautizo de su hija Manuela | Instagram @paulaordovas

Detalla que fueron "solamente la familia y unos pocos amigos de mi hermana y de mi cuñado". En total, unas 40 personas, según la información exclusiva de ¡Hola!, que se reunieron el 7 de junio en la Parroquia de San Fermín de los Navarros, en Madrid, muy cerca de su casa. La idea de Paula y Eduardo Nieto era "poder ir caminando y vivirlo como algo cercano, en nuestro barrio", declaró ella a la revista.