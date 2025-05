Paula Ordovás, que se convirtió en madre hace 3 meses, habla de los abusos sexuales que sufrió de pequeña

Hace dos años, Paula Ordovás recibió el premio Mujer Fearless en la categoría de Influencer con Valores, revelando que había sido víctima de abusos sexuales cuando era pequeña. Un relato que ahora ha plasmado en su libro, La Chica de los Ojos Marrones.

"Ha sido una liberación, también un proceso lento, difícil, pero que el resultado, al final, es mi reconstrucción", ha desvelado. Su finalidad al contar los capítulos más oscuros de su vida de forma pública no solo ha sido ayudarse a sí misma, sino también servir de ejemplo para otras mujeres.

Como ha explicado para los micrófonos de Europa Press, durante 36 años "lo había normalizado y había quedado como un poco en el subconsciente". Y es que, al sufrir abusos sexuales con apenas 4 años, su mente bloqueó esos recuerdos "como método de supervivencia".

Paula Ordovás en los premios Mujer Fearless | Instagram @paulaordovas

Después de mucho trabajo y mucha ayuda psicológica, la influencer ha alzado la voz, ha superado y ha transformado su dolor. "En casa tengo el apoyo de mi familia, de mi marido, y eso es lo más importante, que puedan arroparme en este proceso también", ha dicho feliz.

En su primer libro, que vio la luz el pasado 14 de mayo, Paula habla de todo este proceso y de cómo, poco a poco y con mucho trabajo detrás, se ha convertido en la persona que es a día de hoy.

Ya no le cuesta verbalizar lo que sufrió, pero sí ver sus fotos de niña y pensar en todo lo que pasó: "Ahora que soy madre y que tengo un bebé en casa, no puedo comprender que se le pueda hacer semejante atrocidad a un niño. A ninguna persona, pero a un niño concretamente no me entra en la cabeza".

Paula empezó a escribir el libro hace más de un año y cuando por fin lo terminó, ya no era la misma persona. El gran amor de su vida, su hija Manuela, nació el 23 de febrero, y si algo tiene claro es que quiere que reciba la educación sexual que tal vez en sus tiempos faltó.

"Es fundamental que los niños, desde que tengan uso de razón, sepan que son dueños de su cuerpo y que esa educación sexual se pueda hacer desde casa y en los colegios", ha explicado.

A día de hoy, no ha perdonado, pero sí ha comprendido "y comprender es aliviar". No tiene nada que decirle a la persona que le hizo vivir una infancia terrorífica; una infancia de la que aún sigue sin poder comprender muchas cosas: "Pero bueno, al final es poder tomar las riendas de lo que sucedió, siendo consciente y también saber que por eso estoy donde estoy hoy".

Es justo con 4 años cuando los niños empiezan a crear su personalidad, a asentar las bases de quién eres y quién quieres ser: "A mí me quitaron esas herramientas para poder crear con unas bases más sólidas mi personalidad. Y lo fui creando como pude, como superviviente, para sobrevivir".

Esas vivencias siempre formarán parte de su vida y si Paula tuviera que definirse a sí misma, lo haría así: "Una mujer disciplinada, controladora y extremadamente perfeccionista por miedo a vivir una situación de imperfección que viví en mi pasado".

Con su libro, la influencer ha alzado la voz para intentar ayudar y concienciar sobre algo tan importante. Ella está "en paz, en equilibrio" y ha conseguido la felicidad, algo que, como ha confesado, "nunca había conseguido".