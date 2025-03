Manu Tenorio confiesa cómo su mujer, Silvia Casas, ha sido "determinante" en su lucha contra la depresión

Manu Tenorio ha presentado, este jueves en Sevilla, su nuevo álbum El Origen. Un trabajo donde rinde homenaje a todas esas canciones que a él le han llevado a convertirse en el artista que es hoy en día. El Origen es "un recorrido por todas esas canciones con las que yo he crecido y una manera de rendir homenaje a estos grandes compositores e intérpretes", según las propias palabras del artista.

Manu Tenorio presenta su nuevo disco, El Origen | Gtres

Un disco que llega después de una época muy complicada para Manu Tenorio donde durante semanas ocupó titulares por los problemas con sus inquilinos y sus polémicas participaciones en diferentes programas de televisión.

Momentos muy complicados de los que el cantante ha hablado con los medios abiertamente sincerándose sobre la depresión que ha atravesado: "Una etapa bastante durilla, y yo no puedo decir que me haya curado, pero siento que estoy muchísimo mejor, ¿no?, porque esto no es ya me he curado, dos aspirinas y ya, para casa... Estoy con una serie de consultas, con psicólogos, con psiquiatras, y la verdad es que me encuentro muchísimo mejor". Y es que como él mismo reconoce: "Había entrado en un momento muy oscuro, no me estaba dando cuenta. Yo he vivido muy de cerca el tema de la depresión, y no me toleraba ni barajaba la posibilidad de que yo pudiera padecer eso por el rechazo que yo le tengo a esa enfermedad, y hasta que al final me di cuenta que no podía seguir escapando".

Manu Tenorio presenta su nuevo disco en Sevilla | Gtres

Una difícil situación donde su mujer, Silvia Casas, se ha convertido en un motor fundamental en su recuperación: "Ha sido un apoyo determinante, sobre todo porque lo mismo me podría haber mandado a tomar viento, que podría haber sido posible... Pero sin embargo, ella no ha dudado ni un solo minuto, era o sí o sí. O te curas o te curas".

Unas declaraciones que desmienten los rumores de crisis que recientemente salpicaban de nuevo su matrimonio. Y es que como él mismo afirma, el amor muchas veces consiste en superar obstáculos: "Si las personas están atravesando un momento que no es el mejor de su vida, precisamente es ahí cuando tienes que demostrar en qué consiste la pareja, en qué consiste el amor".