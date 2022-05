Malú recuerda cuando se rompió la pierna como uno de los momentos más duros de su vida

Malú está a punto de poner en marcha su nueva gira 'Mil Batallas Tour' y con la vuelta a los escenarios con su espectáculo por diferentes ciudades, ya se plantea cómo va a ser. La cantante que no ha podido actuar desde hace varios años por una lesión en 2019, vuelve a deleitar a sus fans con sus nuevas canciones. De hecho, como ha afirmado ella misma es el álbum más personal que ha hecho hasta el momento.

Será la primera gira tras convertirse en madre el 6 de junio de 2020, por lo que será todo un reto al que se tiene que enfrentar. Sin embargo, fue ella misma quien afirmó que en la gira no la acompañará su pequeña Lucía, quien se quedará en casa. "No sería capaz de hacer frente a todos los compromisos profesionales con mi hija al lado", afirmaba Malú.

Además, después de convertirse en madre y enfrentarse al mundo de la maternidad han sido varios los rumores que ponían en duda la continuidad de su relación con Albert Rivera, el padre de su hija y exlíder de Ciudadanos. Una polémica que parece haberse quedado en el pasado tras el cumpleaños de la cantante.

Malú recuerda su accidente

Antes de subirse al escenario, Malú contó durante su visita a 'La Roca', el programa dirigido por Nuria Roca, para recordar algunos de los momentos con más drama de su vida profesional. Entre ellos, destacó el momento que tuvo que cantar desde el backstage porque se había liado con el vestuario y, un anillo disparado de su dedo le partió un diente a su fan.

También ha recordado alguna batalla más, la que ella bautiza como uno de los peores capítulos de su vida. Se trata de una lesión de ligamentos que le obligó a cancelar el tour 'Oxigeno' del pasado 2019 tras una fuerte caída y que acabó con una operación. De hecho, recalcó que se vio en la obligación de despedir a parte de su equipo por la cancelación de la gira y que eso terminó de hundirle totalmente.

"Yo no hubiera parado en mi vida, pero necesitaba parar. Fue muy duro. Intenté salir como pude, pero me dijeron que me tenía que operar. Fue durísimo, una locura. Hicimos tratamientos con el fisio y conseguí llegar a donde pude, pero ya en el concierto 11 no pude más. Me tuvieron que operar. tuve que cancelar la gira, me operaron otra vez...", confesaba.

"A mí eso me destroza emocionalmente, me deja fatal. Ves a tu gente sin trabajar, tú con la pierna en alto y el tobillo roto...". continuaba. "Fue pasando el tiempo y me di cuenta de que en realidad necesitaba ese tiempo para mí misma, para estar conmigo", finalizaba.

