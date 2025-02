Madame de Rosa reconoce lo duro que fue tener que hablar de su vida tras lo de su exmarido: "Fue un shock tremendo"

Estos días se está celebrando la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW), la gran semana de la moda española que reúne a los mejores diseñadores, modelos y famosos. Carmen Lomana, Eugenia Osborne, Hiba Abouk, Isabelle Junot, Tamara Falcó, Laura Escanes... todas ellas y muchas más celebrities han asistido como público a alguno de los desfiles que se llevan a cabo en el pabellón 14.1 de IFEMA.

A quien también hemos podido ver a este gran evento de la moda española ha sido Ángela Rozas Saiz, Madame de Rosa. La influencer está pasando por un momento personal complicado después de hacerse pública la detención de su marido a finales de 2024 y por el ingreso en el hospital de su hijo, Romeo, el mes pasado.

Madame de Rosa con Susana Molina y Ana Matamoros en MBFW Madrid | Gtres

Desde el front row de uno de los desfiles, ha atendido cordialmente a la prensa y ha confesado que se siente "muy fashion victim" aunque "también voy muy a mi rollo, que es de lo que se trata, que al final tú la moda la lleves a tu terreno y hagas lo que te dé la gana con ella". Con toda la ropa que tiene en el armario, ha explicado que mucha ropa fast fashion que se compra a veces la reparte entre las amigas y la familia cuando ya ha pasado de moda. "Así que ellas contentísimas", afirma divertida.

Madame de Rosa en MBFW Madrid | Gtres

Los zapatos del look de Madame de Rosa en MBFW Madrid | Gtres

Responde cómo está y en qué momento personal se encuentra

Tras la complicada situación personal que ha vivido en los últimos meses, era inevitable preguntar por cómo está y ha respondido amablemente que "estoy, que no es poco, estoy con mi hijo y eso es lo importante". Además, ha afirmado que está más tranquila y con la cabeza centrada en la familia y en el trabajo: "Al final, este tipo de cosas, cuando tienes algún tipo de problema, son las que te hacen seguir adelante", ha añadido.

Un tema complicado es el de su ex, Miguel Ángel. Sobre ello, ha preferido no hacer más declaraciones porque ya "di las explicaciones en el momento en el que debía darlas y no tengo nada más que decir".

Ha reiterado que no habla de su vida personal y que si lo hizo en aquel momento fue porque se vio obligada por la situación y que para ella fue "un shock tremendo porque yo jamás había hecho eso, dar explicaciones de algo tan íntimo". Asimismo, ha recordado que siempre ha compartido su vida "de manera natural y esporádica" y que a su hijo lo saca en contadas ocasiones y "lo que él quiere".

Madame de Rosa en MBFW Madrid | Gtres

La detención de su ex y la hospitalización de su hijo

En noviembre del año pasado, el diario ABC publicaba que Miguel Ángel, el exmarido de Madame, estaba en prisión desde hacía unos meses después de ser detenido en su casa tras un registro policial. El periódico afirmaba entonces que Miguel Ángel acumulaba un historial delictivo de robos con fuerza, violencia e intimidación, tráfico de drogas, asociación ilícita, estafa y tráfico de drogas a lo largo de 25 años.

En cuanto a su hijo Romeo, la creadora de contenido publicó a principios de este año unas fotos del pequeño en el hospital, pero sin explicar qué le ocurría: "Estamos bien, pero estamos aquí", se limitó a decir.