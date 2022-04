Lydia Bosch se corta radicalmente el pelo tras su preocupante caída de cabello a causa del covid

Lydia Bosch siempre ha demostrado una gran naturalidad a la hora de hablar de sus problemas. Y si hace tiempo compartía que había tenido que ser intervenida tras diagnosticarle un melanoma y publicaba un post con el que intentaba concienciar a todos sus seguidores sobre la importancia de usar protección.

"Hola QUERIDA FAMILI, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una BIOPSIA en una lesión de la PIEL de mi BARBILLA que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un CARCINOMA BASAL o EPITELIOMA BASOCELULAR DE TIPO EXPANSIVO. Es un tipo de CANCER de PIEL pero aunque la palabra en un principio ASUSTÉ MUCHO, NO es un CANCER peligroso (NO AFECTA A NINGÚN ÓRGANO VITAL) como puede ser el MELANOMA. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y CRECEN MUY LENTAMENTE, pero debe ser tratado para evitar que continué creciendo. El PRINCIPAL FACTOR de RIESGO para desarrollar EPITELIOMAS es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia HE COMPRADO TODAS LAS PAPELETAS para tenerlo. He hecho verdaderas BURRADAS para broncearme. Y el EFECTO ACUMULATIVO del sol en mi piel me ha provocado esto. Tenemos que TOMAR CONCIENCIA y hacernos REVISIONES también de la piel ANUALMENTE para evitar males mayores, y COGER EL HÁBITO de ponernos PROTECCION SOLAR diariamente. Yo voy a empezar a CUIDARME EN SERIO y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos", escribía junto a este post…

Ahora, la actriz ha decidido hablar abiertamente con la prensa del corte de pelo que ha decidido realizarse tras sufrir una notable caída del cabello.

Lydia Bosch | Gtres

A raíz de la polémica protagonizada por Will Smith y Chris Rock en la Gala de los Oscar después de que el actor le diese un puñetazo por burlarse de la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett, la alopecia femenina, enfermedad que padece la actriz americana, ha dejado de ser un tabú.

Y si días después de que pasase esto era Fabiola Martínez la que hacía público en redes sociales que ella también sufría problemas de alopecia, ahora ha sido Lydia Bosch.

"Corté por lo sano" ha contado a Europa Press, confesando que, a raíz de padecer el Covid y por el estrés que ha sufrido en los últimos meses, "el pelo se empezó a caer, a estar manido..." y decidió sanear su melena apostando por un corte shaggy con flequillo que le sienta de maravilla.

Un cambio de look del que ha presumido orgullosa en sus redes sociales, dando más detalles de los motivos que la empujaron a este radical corte de pelo: "Corte por lo sano. Dícese del procedimiento más rápido y sin miramientos para solucionar un problema. Esto es lo que he hecho para sanear mi pelo y volver a darle rollo después de un periodo donde, a consecuencia del Covid, sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés, afortunadamente todo con final feliz, el pelo se me caía de forma muy preocupante, estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido".

Ahora, gracias a unas cápsulas parece que está recuperando algo su cabello. Y es que la pérdida del cabello es una de las consecuencias principales del covid.