Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch, reaparece siete meses después y explica los motivos de su ausencia

Andrea Molina "vuelve" por sorpresa tras haber pasado siete meses desaparecida de las redes sociales. El pasado mes de agosto la joven tomaba la decisión de apartarse de este mundillo y tomarse unos meses de descanso, sin embargo, lo hizo sin dar ninguna explicación, preocupando así a todos sus seguidores.

Ahora, la hija de Lydia Bosch y Micky Molina ha regresado a las redes sociales, y lo ha hecho con una explicación a la que acompañaba una tierna instantánea en blanco y negro en la que solamente aparecía mostrando la mitad de su rostro.

"Vuelvo. Tímidamente, en silencio. Despacito pero con paso firme", comenzaba expresando Andrea en su perfil de Instagram ante sus más de 53 mil seguidores. Ahora, sin miedo por el qué dirán, segura de sí misma, asegura que: "Vuelvo con ganas de compartirme desde mi verdad, dejando a un lado lo que se espera de mí, lo que se ha dicho sobre mi o la imagen que yo misma he podido proyectar al mundo en un ademan de sentirme 'a salvo' pero desde la base de un miedo terrible a mostrarme tal cual soy".

"Vuelvo, aceptando que en este nuevo viaje se quedará a mi lado quien deba quedarse y quien no se marchará", expresaba Molina dando a entender que habrá personas que se vayan a ir de su vida ya que no deben seguir permaneciendo a su lado.

Aprovechaba además para anunciar los nuevos proyectos que tiene entre manos: "Vuelvo, con ganas de poder enseñaros lo que al lado de mi Gaëlle Diego estamos creando. De enseñaros nuestro 'baño' particular … ya lo entenderéis".

No se olvidaba de agradecer todos los mensajes y cariño recibido durante su 'desaparición': "Gracias a todos por todo el cariño que he recibido a lo largo de este tiempo de desconexión por aquí. Gracias de corazón, me he sentido acompañada y muy querida".

Por último, explicaba los motivos de su ausencia en redes: "A veces una necesita desaparecer, desconectar para de esa manera poder permitirse ser quien realmente es. Vuelvo, después de 7 meses, vuelvo", terminaba reflexionando Molina ya que parece que el pasado mes de agosto necesitaba recuperarse a sí misma para poder seguir avanzando en su vida.

