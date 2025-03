Luitingo, sobrepasado por el acoso que recibe tras romper con Jessica Bueno: "Llega un momento que te destroza"

A finales de febrero, y de forma completamente inesperada ya que apenas 15 días antes habían celebrado San Valentín mostrándose de lo más enamorados, Jessica Bueno y Luitingo anunciaban su ruptura a través de sus redes sociales.

Y aunque en un primer momento parecía que la modelo y el cantante sevillano habían roto de forma completamente amistosa, las cosas se han complicado entre ellos después de que Jessica escuchase unos audios de Luitingo hablando de ella y de sus hijos que le rompieron completamente el corazón.

Luitingo y Jessica Bueno | Gtres

Una ruptura que se ha vuelto muy tensa y con la que ambos están sufriendo mucho... Este jueves, Luitingo ha sido grabado por las cámaras de Europa Press con los que ha hablado del difícil momento que atraviesa, donde su familia se ha convertido en un pilar fundamental.

El artista se ha sincerado ante las cámaras sobre los duros ataques que está recibiendo a través de las redes sociales a consecuencia de su ruptura con la ex Miss España. Y es que aunque que él como artista está acostumbrado a las críticas, reconoce que este nivel de acoso "la verdad es que no me lo esperaba".

"No eres de buen gusto para todo el mundo, por supuesto, pero el acoso y eso... Yo lo que quiero transmitir es que yo, por ejemplo, porque tengo cierta edad y mentalmente y psicológicamente, bueno, pues estoy fuertecillo, pero lo que me está pasando a mí le coja a un chaval que tenga complejo. Un chaval que psicológicamente no esté bien y la verdad que no sé yo qué sería de esas familias, qué sería de esa criatura", confiesa mostrándose completamente impactado con la situación de acoso que está viviendo a través de las redes sociales.

Luitingo atendiendo a los medios en Sevilla | Gtres

Y es que como él mismo reconoce recibir tantas críticas es difícil de gestionar: "Llega un momento que te destroza interiormente. Entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará y ya está", responde sin confirmar si tomará medidas legales.