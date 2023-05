Lucía Rivera bromea cuando le dicen que su ex Marc Márquez tiene nueva novia: "Hombre ya era hora, ¿no?"

Siempre discreto con su vida sentimental, Marc Márquez vuelve a estar enamorado tres años después de su ruptura con Lucía Rivera, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2020, y, feliz, no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos presumiendo de su nueva pareja en redes sociales. La afortunada que ha conquistado el corazón del piloto de motociclismo, una joven influencer llamada Gemma Pinto a las que muchos ven cierto parecido físico con la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera.

Feliz por el gran momento que atraviesa su exnovio, Lucía ha reaparecido en la presentación del nuevo modelo de Smart y, más relajada y cómoda que nunca ante las cámaras, ha confesado qué le parece que Márquez, al que no se le ha conocido ninguna relación desde su ruptura, tenga nueva novia: "¡Qué bien! Hombre ya era hora. Me hace feliz verle feliz. Me cae muy bien y le tengo muchísimo cariño. Debe ser uno de los pocos ex con los que me llevo bien".

Marc Márquez y Lucía Rivera | Gtres

"Me hace gracia que siempre me preguntáis por las parejas de Marc. Yo ya soy muy feliz hace mucho tiempo y rehíce mi vida hace mucho tiempo. A él creo que no le preguntáis, a él no le preguntáis, es un poco machistilla", ha reprochado a la prensa en tono de broma.

Lucía Rivera posando ante los medios | Gtres

"Sin entrar en detalles" como ha asegurado con una sonrisa, Lucía desvela que todo va "genial" y su "vida sexual está genial"; eso sí, aclara que no tiene pareja, algo que le da "pereza" como reconoce. "Me gusta mucho la soltería", confiesa. Tampoco tiene aplicaciones para ligar, aunque se lamenta de que "se hacen pasar por mí en Tinder todo el rato y me molesta mucho. Es una falta de respeto".

Con varios proyectos de moda de los que por el momento no puede contar nada, Lucía sí tiene claro que no habrá segunda parte de su libro 'Nada es lo que parece', que ha dado mucho que hablar por la dureza con la que desvela que fue maltratada física y psicológicamente por dos exnovios, aunque reconoce que le encantaría que se hiciese una película de su biografía: "Quiero hacer un guion del libro, pero sin ser yo la prota. Sería Milena Smith, obviamente", revela.