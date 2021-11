Lucía Rivera confiesa quién es el hombre de su vida

Desde que Lucía Rivera rompió su relación con Marc Márquez en marzo del 2020, la hija de Blanca Romero ha sido relacionada con algún que otro chico. En junio de este año, la joven era fotografiada en la playa con el empresario madrileño Alejandro Sáez Novales disfrutando del sol y el buen tiempo en un chiringuito.

Poco después, y a raíz de unas fotografías en sus redes sociales, comenzaron unos rumores de relación de Lucía Rivera con el jugador de baloncesto Willi Hernán Gómez. En la imagen, les veíamos de lo más juntos y felices mientras disfrutaban de una cena. "Reencuentros", comentaba ella junto a un emoticono en su Instagram Stories.

Sin embargo, en la presentación de la nueva colección de la firma Rabat, la joven revelaba que estaba soltera: "De amor libre como siempre, yo soy una mujer libre e independiente por ahora y soltera sobre todo". Cuando le han preguntado por un chico 'alto', ella confesaba que "no, yo estoy feliz sola y encantada. Enamorada de mi trabajo", decía.

Este jueves por la noche, Lucía Rivera acudía a la alfombra roja de los Premios GQ y allí le preguntaban que quién era el hombre del año para ella. "Mi abuelo es el hombre del año, para mí, el hombre de mi vida", confesaba. "¿Tu hermano también?", "Hombre claro, mis dos hermanos", finalizaba.

Además, cuando le han preguntado que "qué es lo que necesita de un hombre", su respuesta ha sido de lo más clara: "No necesito un hombre, pero la educación es lo que más valoro, que sea humilde, honesto, eso lo valoro". Y en cuanto a lo qué más rechaza de un hombre, ella ha desvelado que "tener el ego por encima de todo no me gusta".

