Laura Sánchez deja claro por qué no le acompaña su hija en El Rocío

Ha comenzado el esperado Rocío 2022. Este miércoles 1 de junio comienza su peregrinación a la aldea almonteña de El Rocío, tras dos años sin romería como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Un momento muy esperado por muchos que este miércoles mostraban su felicidad ante las cámaras: Francisco Rivera, José Ortega Cano, Ana María Aldón, César Cadaval, su hermano Jorge, Ernesto Neyra y Laura Sánchez ha comenzado este miércoles la peregrinación.

La modelo ha mostrado su felicidad ante las cámaras y ha revelado el motivo por el que lo hace acompañada de amigos pero no de su marido, David Ascanio, o su hija.

"David no me acompaña a David lo engañé un año y dijo que el rocío para mí, que me lo pase muy bien, que disfrute mucho y que vuelva como vuelvo todos los años que vuelvo nueva", confiesa ante las cámaras de Europa Press.

Y aunque asegura que a su hija sí que le gustaría hacer El Rocío deja claro el motivo de por qué no la vemos con ella: "Mi niña es que tiene cole entonces es más complicado. Sí que ha venido cuando no ha tenido cole y volverá cuando pueda hacerlo".

Hace el camino completo

Laura asegura que es una de las valientes que se atreven a hacer el camino entero: "Hago todo el camino. Si la virgen quiere, hago todo el camino". En cuanto a que vinculación tiene con la hermandad de Sevilla: "pues yo creo que los caminos los haces con los amigos y con las personas que convives, ¿no? Mis amigos de Huelva no hacen caminos entonces hace muchos años ya, creo que llevo trece años haciéndolo desde Sevilla, y nada, con mis amigos de Sevilla, mi socio Javi. Me emociono mucho y por eso yo creo que no hay pique entre las hermandades, sino que todos vamos a lo mismo".

