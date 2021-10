El gesto de la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez que ha emocionado al exfutbolista

Aitor Ocio y su hija Naia presumen siempre de la relación tan cercana que tienen, así lo demuestran mediante los mensajes y las fotografías que publica en las redes sociales. Padre e hija disfrutan de una convivencia juntos en Bilbao desde hace años y la pequeña ha decidido tener un bonito gesto con su padre.

El exfutbolista muy emocionado ha publicado en Instagram una foto en la que sale el mismo con su perrita Lola y un ramo de flores: “Muero de amor cuando mi hija me regala flores”. Los seguidores y amigos más cercanos de Aitor no han dudado en pronunciarse con comentarios como: “No me extraña superpapi”, "Eres un padrazo”, “Tu hija es un amor”, o “Recoges lo que siembras”.

Este verano Laura Sánchez, madre de Naia, ha concedido una entrevista a una revista, en la cual desvelaba lo duros que habían sido los 15 años de lucha por la custodia de la niña. Aitor y Laura tuvieron una relación que comenzó en 2004 que se rompió seis años después. Desde entonces ambos llevan luchando en una dura batalla judicial, aunque hace dos años el juez dictaminó la custodia completa de la menor para el padre. La modelo declaró: “No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años”.

Además Laura aprovechó para contar que le habían diagnosticado diabetes en consecuencia de esta complicada situación emocional que había atravesado en los últimos años. El exfutbolista tras leer las declaraciones hechas, por la que es madre de su hija, no dudó en pronunciarse en redes, publicando: “Siento asombro, pena, tristeza y también dolor después de leer ciertas declaraciones. Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas, sigue afectándome de manera inevitable”.

A pesar de este roce que tuvieron, actualmente las cosas parecen estar calmadas entre la expareja; Laura evitó el fin de semana pasado dar respuesta a las cuestiones sobre su relación actual con Aitor Ocio.