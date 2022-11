Laura Ponte reaparece tras el duro proceso médico que ha atravesado

Laura Ponte ha reaparecido ante los medios en la entrega de los Premios ICON tras tener que ser sometida a un trasplante de córnea. La modelo ha asegurado que la operación ha dado sus resultados: "Estoy con seis dioptrías, pero veo muchísimo mejor que antes de la operación". A pesar de la larga duración del tratamiento, pastillas y gotas a diario, Laura ha reconocido que se siente "muy afortunada". "Estoy encantada, reconozco a la gente con este ojo", ha asegurado la modelo, aunque todavía no ha recuperado la visión total del ojo.

Laura Ponte, en los Premios Icon | Gtres

"He estado un tiempo tranquila. Estoy empezando a ir eventos y a cosas que me apetecían como, por ejemplo, apoyar estos premios", ha comentado la famosa modelo en su reaparición.

Aunque asegura que debido a la exigencia de la recuperación, no puede cumplir con toda su agenda. "Hago una cosa por semana y después descanso. Me porto bien", ha explicado demostrando su simpatía y sentido del humor.

Momentos duros, pero en los que ha pasado arropada por los suyos, que se han preocupado por ella en todo momento. "He tenido buenos cuidadores, sobre todo porque no podía coger peso, no podía mover la cabeza muy rápido... A mí, como se me olvida todo, tenía unos vigías para decirme "¡Eso no puedes! ¡Esto no puedes!", ha confesado Laura Ponte a los micrófonos de Europa Press como te mostramos en el vídeo principal de la noticia.

La modelo gallega anunció el pasado mes de julio que tenía que ser intervenida de urgencia tras sufrir una perforación en la córnea, a causa de un herpes, y por la cual perdió temporalmente la visión de un ojo.

