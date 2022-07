Laura Ponte se sincera tras perder la visión de un ojo: "Mis hijos dicen que parezco un cíborg"

Más información La exmodelo Laura Ponte pierde la visión de un ojo tras perforarse la córnea

Laura Ponte llevaba ya bastante tiempo alejado del ojo público cuando una inesperada noticia ocupó los titulares el pasado mes de junio. La exmodelo era operada de urgencia porque había sufrido una perforación en la córnea.

Ahora, un mes después de la trágica noticia, la exmujer de Beltrán Gómez-Acebo, el hijo de la infanta Pilar y sobrino del rey Emérito, sigue esperando un trasplante para volver a ver con su ojo 'tuerto'.

Ha sido en una entrevista con ¡HOLA! donde ha confesado cómo se encuentra, qué pasó y cómo está llevando la situación.

Laura Ponte | GTRES

¿Por qué tuvieron que operarla?

La operación no pilló por sorpresa a la diseñadora de trajes de novia, pues ya sufría herpes consecutivos y sabía que en algún momento necesitaría un trasplante. Y fue precisamente uno de esos herpes el que le creó la herida en el ojo hasta tan punto de hacerle un agujero y tener que ir al hospital para operarse de urgencia.

Y es que tras la operación aún queda trabajo, pues Laura Ponte sigue sin ver porque "se me ha puesto el ojo blanco, parece una perla", confesaba en la entrevista.

Por ahora poco más se puede hacer y mientras llega el trasplante solo queda "esperar a que el ojo se calme y el herpes remita".

Aunque a veces bromee diciendo que parece "tuerta", trata de mantenerse positiva y no magnificar la situación: "Esto es una cosa puramente estética. Hay cosas peores: está ardiendo la mitad de España, hay una guerra cerca... Eso sí es grave. Esto es una chorrada".

Laura Ponte | Gtres

¿Cómo ha afectado a su vida?

Ha explicado que los herpes en la córnea son "como los herpes en la boca, que siempre están ahí". El problema ha sido que su córnea, tras más de 20 años, no ha podido soportarlo más y ha acabado perforándose.

Fue mientras que se estaba duchando cuando ocurrió: "Noté como si me hubiera echado tinta en el ojo". Tras ver por ese ojo "como si estuviese todo negro", se fue al hospital y desde entonces sigue todo tipo de tratamientos para acelerar su recuperación.

Laura Ponte ha asegurado que no tiene prisa: "Cuando se pueda, se podrá. No me agobia nada".

Laura Ponte | Getty

Eso sí, sin el trasplante de córnea, no podrá volver a ver con ese ojo. En cuanto a cuándo lo recibirá, será dentro de cuatro o seis meses, pues cuanto más espere, el ojo mejor se curará.

Siempre desde el lado positivo, la diseñadora ha hecho hincapié en que el cuerpo es sabio y esto ha sido "un toque de atención que te dice cuídate y descansa".

En cuanto a cómo se lo ha tomado su familia, ha recordado que sus hijos le dicen que está "muy guapa" y que parece "un cíborg", pero, lejos de molestarse o estar deprimida, se lo ha tomado con humor y sin importancia.

Tampoco ha cancelado sus vacaciones y este verano irá en familia de provincia a provincia. Es más, ha confesado que su próximo destino es Guadalajara y que todo estará bien mientras lleve una vida sana, descanse y no haga esfuerzos.