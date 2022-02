Laura Escanes lleva unas semanas en las que se le está haciendo todo un poco cuesta arriba. La semana pasada informaba a sus seguidores que debía someterse a una intervención quirúrgica debido a un problema físico del que no quiso dar más detalles y hace apenas unas horas publicaba una historia en su cuenta de Instagram enseñando el accidente doméstico que había tenido.

Escanes publicaba en redes un vídeo en el que se puede observar que tiene la piel bastante enrojecida, como si le hubiera dado una especie de reacción alérgica. El motivo de este suceso es haberse equivocado al echarse sus cremas faciales y haber hecho una mezcla que ha reaccionado de esta manera en su piel.

Piel de Laura Escanes | Historias de Instagram de Laura Escanes

Así lo comunicaba a sus seguidores, con el fin de advertir del peligro que tiene el uso de este tipo de cremas: "Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con retinol y casi ardo en llamas".

En este momento los seguidores de la influencer se mostraron muy preocupados por ella, e incluso se atrevieron a hacerle alguna pregunta sobre qué es lo que se debe hacer en estos casos, y Laura no dudó en contestar: "Me di cuenta al instante y me lavé la cara con el limpiador y me puse serum hidratante solo. Esta mañana me he levantado bien", respondía Escanes.

Aunque es evidente que lo más seguro, en caso de que esto suceda, será acudir a un médico que te recomiende lo que se deba hacer en cada caso debido a que cada tipo de piel se debe de tratar de forma diferente.

