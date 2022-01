Laura Escanes responde a los que le critican por posar en ropa interior con unas reivindicativas imágenes

Laura Escanes no está dispuesta a tolerar determinadas actitudes. Si bien estas pasadas Navidades nos hizo partícipes del desafortunado momento al que tuvo que hacer frente en el tren con una señora que hablaba de su familia, esta vez la joven de 25 años ha querido poner fin a aquellos ataques a los que otras famosas como Cristina Pedroche se enfrentan en su día a día.

Y es que, la influencer ha compartido un vídeo en sus Instagram Stories en el que se podía ver su ropa interior. Una grabación a la que a uno de los usuarios que forman parte de su comunidad de 1,7 millones le ha parecido desacertada.

''No sé yo si te gustaría que Risto hiciese eso y recibiera miles mensajes de tías babeando. No me gustaría ver a mi novia así delante de 500 mil seguidores y todos babeando. No te lo digo en plan mal. Si estás haciendo una campaña de ropa interior, vale, pero insinuarte así a sabiendas que vas a tener tíos mirando a propósito, pues no lo veo. Al final está claro que te tiene que gustar a ti y a tu pareja que hagas eso. Sin acritud'', le contestaba el internauta.

Laura Escanes comparte el mensaje anónimo de un seguidor | Instagram

Un comentario al que, atónita, Laura se limitaba a contestar un simple pero revelador ''oh, wow'' ante el asombro por su curiosa reflexión. Sin embargo, Escanes quiso ir más allá e inmortalizó una serie de instantáneas en su feed presumiendo de figura con el mismo outfit que lució en el mencionado vídeo.

'''Pero qué van a pensar cuando vean estas fotos', 'pero por qué subes estas fotos y estos vídeos insinuando', 'cuando tu hija sea mayor y vea las tonterías que subes''', es el pie de foto que protagoniza su reivindicación.

