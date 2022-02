Laura Escanes anunciaba a través de sus historias de Instagram que deberá someterse a una intervención. Escanes daba esta noticia tras haber alterado a todos sus seguidores al haber anunciado que iba al hospital y no haber vuelto a aparecer hasta el día siguiente.

La influencer añadía que los motivos de su intervención quirúrgica, a la que deberá someterse muy pronto, se deben a un problema físico del que ha querido evitar decir su nombre y dar más explicaciones de las necesarias.

Laura comenzaba diciendo: "Os cuento rápido, porque ayer dije que iba al médico y no dije nada más ya porque desaparecí y ya me quedé yo pensando. No estoy preocupada porque todo está bien y no es nada grave, pero bueno, me confirman lo que ya sospechaba y es que seguramente, en algún momento, me tendría que operar".

Laura Escanes anuncia su operación | Historias de Instagram Laura Escanes

Escanes expresaba su preocupación a sus seguidores: "A finales de mes, si todo va bien, me operaré. Es una intervención rápida, no tiene nada de grave, tampoco me voy a poner a contar detalles por aquí, pero todo está bien, es un rollo. Si pienso que me tengo que operar pues obviamente me agobia, me rayo, pero bueno, es lo que hay y ya está".

La influencer encontraba algo positivo de todo esto: "Lo bueno es que lo puedo hacer justo antes de unos compromisos de trabajo que aún no lo puedo contar", de manera que Laura anunciaba que su agenda de compromisos laborales seguirá intacta a pesar de la operación.

Finalmente, terminaba muy animada diciendo que se esforzará todo lo que pueda en la recuperación para poder volver más fuerte que nunca: "La recuperación va a ser relativamente rápida. Voy a estar a tope".

