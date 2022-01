La foto de Laura Escanes con su hija Roma tras el positivo en COVID de Risto Mejide

La influencer Laura Escanes se pronuncia en redes sociales para informar sobre el estado de salud tanto suyo como el de sus hijos, Julio y Roma, tras haber anunciado hace apenas unas horas, que su marido, el presentador Risto Mejide, había dado positivo por segunda vez: "Boom. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca. Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por enésima vez, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)".

Tras el anuncio de este positivo en covid-19 y la enorme preocupación de los seguidores de la pareja acerca del estado de salud del resto de la familia, la influencer decidía ponerse frente a la cámara y contar por medio de historias de Instagram cómo se encontraba Risto y si los pequeños o ella habían dado positivo o tenían síntomas: "Risto ha dado positivo en Covid, pero los niños y yo estamos bien y sin síntomas".

Con respecto a cómo descubrieron que Risto era positivo: "Dio negativo por la mañana con síntomas y hasta la noche no confirmamos el positivo, asi que, un solo test dependiendo del momento no te da la seguridad de ser negativo", advertía la influencer.

Además, Laura informaba sobre su cambio de planes en base a esta inesperada noticia, y es que, la familia que se encontraba en el Pirineo Catalán disfrutando de los últimos días de sus vacaciones navideñas, pero "teníamos que volver hoy y hemos reagendado todo. Nos tenemos que quedar una semana más".

"Supongo que muchísima gente está igual. Así que ánimo y a cuidarse mucho. Espero que lo paséis de la manera más leve y rápida posible", terminaba diciendo Escanes, mandando apoyo a todas las personas contagiadas.

Más tarde, Laura publicaba otra historia de Instagram en la que escribía: "Que pase rápido", acompañada de una captura de pantalla en la que muestra cómo hace una videollamada con su marido, que se encuentra aislado.

Pasadas unas horas de este cara a cara con sus seguidores, la mujer de Risto no dudaba en publicar una imagen en su cuenta de Instagram que titulaba: "Por aquí estamos bien". Se trata de una adorable instantánea junto a su hija Roma en la que aparecen tumbadas y haciéndose muestras de cariño.

...

Seguro que te interesa

Laura Escanes sorprende a todos cortándose ella misma el flequillo y enseña lo bien que le queda