Laura Escanes niega estar "desesperada" por tener novio y confirma su estado sentimental: "Hay aún muchos miedos"

Laura Escanes está centrada en su hija y en pasar las vacaciones junto a ella y sus seres queridos. De momento está en Menorca y tiene planes de ir a Sri Lanka y luego seguir por la Costa Brava.

Sin embargo, ser una figura pública hace que, de vez en cuando, tenga que responder a comentarios sobre su físico o sobre su situación sentimental. Si hace unos días le preguntaban si había engordado, ahora ha escogido un mensaje a través de su Instagram para aclarar si ha tenido alguna pareja desde que rompiera con Álvaro de Luna.

La influencer y el cantante separaron caminos en octubre de 2023 y no acabaron del todo bien, pues semanas después, el músico le lanzó indirectas en sus canciones.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la Fashion Week Madrid | Gtres

Desde entonces, Laura no ha escapado a rumores y ahora ha tirado de ironía después de que un usuario asegurara que está "desesperada por tener novio" y que no sabía estar sola.

Tirando de ironía, la escritora le agradecía que se preocupara por ella, pero luego se sinceraba diciendo que lleva "casi 1 año soltera (que no sola), pero no veo malo estar sin pareja".

"De hecho creo que en los momentos en los que estás sola y empiezas a disfrutar de la soledad es muy fácil acomodarse a esa situación. Os voy a reconocer que me da un poco de vértigo verme en una relación, así que no es algo que esté buscando", seguía escribiendo, añadiendo que está "muy feliz y muy bien rodeada".

Historia de Instagram de Laura Escanes | Instagram @lauraescanes

"Supongo que será porque no ha llegado la persona o porque no es el momento y continúo sanando y hay aún muchos miedos... Pero lo que es desesperada, no estoy. Valoro mucho MI tiempo, MI espacio y el tiempo dirá. No tengo prisa. Tengo otras prioridades. Pero eso no quita que me encanta la sensación de querer a alguien, me encanta el amor. Soy una romántica... Y sí, de momento conmigo misma", concluyó.