Laura Escanes se hace una foto mientras le realizan un retoque estético: "No quería publicarlo antes"

En la mañana de este viernes, Laura Escanes ha publicado una historia que nos dejaba un tanto desconcertados; un vídeo tumbada y con pelota antiestrés en mano en el que le ha preguntado a sus fans: "¿Alguien adivina dónde estoy si estoy así?". Las respuestas han sido muy variadas, entre las que encontramos, una visita al fisioterapeuta, un nuevo tatuaje o una visita al dentista.

Laura Escanes en la clínica estética | Instagram (lauraescanes)

Pocos minutos después, la influencer ha desvelado qué hacía y dónde. Algunos de sus 'followers' habían acertado, Laura ha pasado la mañana en lo que parece su clínica estética de confianza.

La ex de Risto Mejide ha compartido un vídeo en el cual la podemos ver sometiéndose a un tratamiento facial para el cuidado de la piel.

Un retoque que ha sorprendido especialmente por el hecho de que lleva "un año y medio" realizándoselo: "No quería publicarlo antes porque siempre prefiero estar segura de todo lo que os recomiendo", apunta la catalana.

Debido a las críticas que la medicina estética sufre por parte de muchos, Laura no tenía nada claro si compartir en redes sociales su visita a la clínica y así lo ha manifestado: "Estaba dudando si publicar o no estas cosas porque se juzga mucho dentro de la medicina estética". A pesar de su disyuntiva, lo ha hecho tras reflexionar sobre la importancia de la confianza en uno mismo y también en la confianza depositada en un centro médico a la hora de someterse a algún tratamiento.

Laura Escanes realizándose un tratamiento estético | Instagram (lauraescanes)

Además, Laura Escanes ha asegurado no recibir compensación económica por hacer público este contenido, tampoco ha sentido la obligación de hacerlo, pero potencia la importancia de que no se convierta en un tema tabú: "Es una manera de no esconderlo y hablar con naturalidad", añade ella.

