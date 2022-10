El mensaje oculto de Laura Escanes tras ser criticada por su actitud: "Yo nací para ser perra"

"Siete años, tres meses y veinticuatro días", así anunciaba Risto Mejide el final de su relación con la influencer Laura Escanes. Una despedida, por parte de ambos, que a todos dejó perplejos.

Sin embargo, lo que parecía una ruptura 'sencilla' y bonita, se ha complicado conforme han sucedido las semanas. Desde aquel 25 de septiembre, Laura Escanes ha estado en el centro de las críticas.

Y es que no hay día que la influencer no sea cuestionada y que no se especule sobre por qué terminó la relación con el publicista y si es verdad que ha iniciado un nuevo romance.

En medio de un montón de sensaciones, ha publicado una historia en su Instagram que también ha dado mucho que hablar. Y es que Laura lo ha dado todo en el concierto de Rigoberta Bandini.

Así reacciona Laura Escanes a las críticas por su actitud

En la historia en cuestión aparece la influencer junto a su amiga Sindy Takanashi emocionadas antes del concierto y en la siguiente aparecen las dos saltando y cantando a pleno pulmón 'Ay mamá', la canción con la que la actriz y cantante quiso llegar a Eurovisión.

Laura Escanes Instagram | @lauraescanes

Sin embargo, esta historia no ha sido bien recibida por sus seguidores y hay quien le ha dejado caer que siente "decepción" por su actitud.

"Has cambiado tantísimo que ni te reconozco. Tu cambio no me gusta nada, tienes una actitud muy chulesca. Creo que tu cambio al casarte y ser madre te hacía ser lo que realmente no eras o sentías dentro de ti... Esta eres tú y lo que proyectas o te escudas no te favorece con tu persona", publicaba uno de sus seguidores.

Laura Escanes Instagram | @lauraescanes

Otros mensajes que ha hecho públicos son los que critican su actitud directamente: "Sin comentarios", "No maduramos, no".

Lejos de quedarse callada o ignorar a sus 'haters', Laura Escanes ha publicado los susodichos mensajes con un fondo muy particular. En su fondo se veía a Rigoberta Bandini cantando 'Perra' y ha hecho hincapié en una frase muy significativa de la canción: "Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo".

Más que una respuesta, es una declaración de intenciones y es que parece que Laura Escanes tiene claro que va a seguir siendo fiel a ella misma y a lo que quiere.

Laura Escanes Instagram | @lauraescanes

La influencer ha dejado un último mensaje respecto al concierto que podría ser clave para entender cómo se siente: "Esto es alucinante y me da una esperanza en la sociedad increíble".

