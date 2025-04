Laura Escanes confiesa qué ha sido lo que le ha enamorado de su nuevo novio, Joan Verdú

Dulceida ha presentado por todo lo alto este miércoles en Madrid la segunda temporada de su docuserie para Prime Video, Dulceida al desnudo 2+1 y, como no podía ser de otra manera, el evento se ha convertido en un auténtico cónclave vip de influencers. Nagore Robles, Madame de Rosa, Susana Bicho, Anita Matamoros, Marta Díaz, Melyssa Pinto, Pablo Castellano o Laura Escanes, que cada vez más cómoda ante las cámaras ha hablado abiertamente de su relación con Joan Verdú y por primera vez ha revelado qué le enamoró del deportista.

Laura Escanes posando para los medios | Gtres

Hace casi dos meses que surgieron los primeros rumores de que la influencer tenía una nueva ilusión; y aunque en un principio prefirió mantener su historia de amor alejada del foco mediático hasta que ésta se consolidase, está tan feliz al lado del esquiador andorrano que cada vez es más habitual que comparta fotos con él en sus redes sociales.

"Me falta el novio pero lo hay, ha bromeado haciendo alusión al dress code nupcial en blanco que Dulceida pidió a todos los invitados, no ha venido. Estoy muy feliz, muy feliz y muy contenta" ha revelado. Y es aunque en un principio intentaron mantener su amor en secreto, como ha explicado "los tiempos muchas veces no los marcamos nosotros sino ya lo marca una portada o la prensa en un photocall... Y si nos pillan por la calle, eso muchas veces incluso lo dificulta todo un poco más, pero creo que llega un punto en el que intenta relativizar y ya está y dejar fluir. Y que sea lo que tenga que ser".

Laura Escanes, muy simpática con la prensa | Gtres

"Yo había dicho que no lo iba a hacer más, pero al final una se enamora y de repente pues pasan estas cosas. Y dándole normalidad seguramente pierde importancia. Si te lo estoy enseñando y te cuento yo que estoy enamorada ya no tiene tanto interés que tú me estés preguntando" ha añadido, desvelando por qué ha decidido presumir de su historia de amor con naturalidad.

Lo que le ha enamorado de Joan, como confiesa, es que "es muy bueno, es muy buena persona y eso es lo más importante, con eso me quedo. Es súper importante sentir que estás con una persona que es pura bondad, para mí".

Respecto a cómo lleva él la expectación mediática que rodea su relación, y si cree que esta presión les podría pasar factura, Laura apunta que "él como es deportista tiene como su foco ahí metido, está en otra... o sea, como que es algo evidentemente que viene en el pack, ¿no? Pero no es nuestra preocupación sinceramente es que esto no nos afecte a nosotros jamás. Si te dejas llevar demasiado por lo que dicen o lo que publican es un error".

Laura Escanes y Joan Verdú en el aeropuerto | Gtres

No es la única que ha recuperado la ilusión en el amor, ya que Risto ha oficializado su relación con la experta en IA Laia Grassi semanas después de romper con Grecia Castta asistiendo juntos al último estreno del Teatro Real. "Que él sea feliz y que todos seamos felices" ha reaccionado Laura, evitando valorar la diferencia de edad que existe entre su exmarido y su nueva novia: "Ya es monotema la verdad, y poco más tengo que añadir".